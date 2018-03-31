Kripto para birimi piyasasında yaklaşık bir haftadır süren düşüş eğiliminin ardından Bitcoin tekrar 7 bin doların üzerine çıktı.

Toplam 9,906 adet piyasada işlem gören 1,595 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,13 artarak 7 bin 38 dolara yükseldi ve 119 milyar 300 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 45’ini oluşturdu.

Tepki alımlarının da etkisiyle piyasadaki genel artış sebebiyle piyasa hacmi 264 milyar 997 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 85’i arttı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 20:00

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