Karadeniz sahiline ölü yunus ve kuşlar vurdu

Sinop ve Trabzon sahilinde ölü yunuslar karaya vurdu. Sinop'ta çok sayıda da ölü kuş bulundu.

Sinop Bahçeler sahilinde 4 ölü yunus ve ölmüş kuş bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laboratuvara götürdü. Ölümlerin neden kaynaklandığı ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde" dedi.

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TRABZON'DA 7 YUNUS KARAYA VURDU

Trabzon'un Arsin ve Sürmene ilçelerinde, 7 yunus sahile vurdu. Yunusların bazılarında yara izlerine rastlandı. Arsin ilçesi Yeşilyalı plajında 3, Sürmene ilçesi sahilinde ise 4 yunus ölüsü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve belediye ekipleri, yunuslar üzerinde inceleme yaptı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 19:45

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