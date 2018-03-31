Trump ‘çekiliyoruz’ dedi, Menbic’e takviye birlik gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilecekleri yönündeki açıklaması tartışılırken, Menbiç’e takviye ABD birliği gönderildi.

IŞİD’le mücadele koalisyonu çerçevesinde ABD, Suriye’nin kuzeyindeki Menbic’te özel operasyonlar birliğini bu hafta genişletti. ABD Ordu Sözcüsü ve Koalisyonun Halkla İlişkiler Direktörü Albay Veale, takviye askerlerin sayısıyla ilgili bilgi vermedi.

ABD Ordu Sözcüsü Albay Thomas F. Veale yaptığı açıklamada yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu iddia etti.

Veale, “Koalisyon güçleri, Menbic Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir iş birliği mekanizması oluşturuyor” dedi.

ABD’li Askeri Sözcü Albay Thomas F. Veale bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan bir Amerika’nın Sesi muhabiri ise ABD güçlerinin Menbic’in kuzeybatısındaki Sayur Çayı Vadisi boyunca yerleştiğini bildirdi. Önceki gün IŞİD karşıtı koalisyona bağlı askerlere Menbic yakınlarında saldırı gerçekleşmiş, 1 İngiliz, 1 ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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TRUMP’IN YARDIM PARASINI DONDURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, YPG’nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray’ın ABD’nin Suriye’de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti.

Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye’de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti.

Gazete, yetkililerin Beyaz Saray’ın söz konusu talimatı “Trump’ın perşembe günü ABD ordusunun Suriye’den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak” verdiğini belirtti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 17:18

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