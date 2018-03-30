Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD başkanı Trump'ın telefon görüşmesinde Suriye ve Irak’taki son gelişmeleri konuştuğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, “İkili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu. Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildi” denildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 23:27

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