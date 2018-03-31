Diyarbakır’da ‘Çocuk Çalıştayı’ düzenleniyor

Diyarbakır Barosu’nun ev sahipliğinde 32 baronun katılımıyla 'Çocuk Çalıştayı' düzenleniyor. Çalıştayda, çocuk hakları ihlalleri tartışılıyor.

Diyarbakır Barosu’nun Liv Suit Hotel'de düzenlediği 2 günlük “Çocuk Çalıştayı” başladı. Çalıştaya Türkiye’nin değişik illerindeki 32 baronun Çocuk Hakları Komisyonu temsilcileri katıldı. Çalıştay başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, hem Türkiye hem de dünyada çocuk hak ihlallerinin yoğun yaşadığını kaydetti.



Bu doğrultuda çocukların yaşadıkları sorunları insan hakları savunma merkezleri olan barolar olarak tartışmak istedikleri için bir araya geldiklerini belirten Özmen, Türkiye’de çocukların ya arazide buldukları parçaların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ya da yurtdışına kaçmaya çalışırken denizlerde boğulduğunu vurguladı. Özmen, "Türkiye’de çocuk yaşta evlilik henüz tamamen ortadan kaldırılmamıştır. Çocuk işçiliği ülkedeki ciddi problemler arasında yer alıyor. Özelikle Suriyeli çocuklar şu anda ucuz iş gücü olarak kullanılıyor. Yine çocuk cezaevleri sorunu var. Biz bunların kapanmasını istiyoruz” dedi. Özmen, çocuk istismarının da yoğun olarak yaşandığını ifade ederek, kimsenin bunlara sessiz kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

Ahmet Özmen

Özmen’in konuşması sonrası 32 baro temsilcisinin katıldığı çalıştay basına kapatıldı. Çalıştayda, “çocuk hakları ihlalleri ve istismarı”, “çocuk işçiliği”, “çocuk pornografisi”, “çocuk yaşta evlilikler”, “cezaevinde bulunan çocuklar”, “çocuk odaklı habercilik”, “adli görüşme odaları ve çocuk izleme merkezlerinde yaşanan sorunlar” tartışma başlıkları olarak belirlendi. Çalıştayda ayrıca çözüm önerileri de sunulacak. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 15:49

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