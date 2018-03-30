TBMM'de kadın sanatçıların sahneden indirilmesine tepkiler sürüyor

Ankara Devlet Tiyatrosunun kadın oyuncularının TBMM'de sergilenen oyunda sahneden indirilmesine dair tepkiler artarak sürüyor.

TBMM’de “Meclis Sohbetleri” çerçevesinde düzenlenen “Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu” konulu etkinlikte sergilenecek oyuna saatler kala, oyunun mizanseninin değiştirilip kadınların sahne dışına yerleştirilmesine tepkiler sürüyor. Evrensel'e açıklamalarda bulunan Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya, bu yapılanın sadece kadın sanatçılara yönelik bir davranış olmadığını, aynı zamanda hükümetin kadınlara yönelik ideolojik tutumunu da yansıttığını söyledi. Bu davranışın hata olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Demirkaya, “Bu hareket sanata, sanatçıya ve onları izleyenlere yapılmış bir harekettir. Özellikle TBMM’de böyle bir davranışla karşılaşılması işin ciddiyetini ve vahametini göstermektedir. Dolayısıyla bu konuda halkın vekillerinin toplandığı bir mekanda bir sanat etkinliğinin engellenmeye çalışılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi

NE OLMUŞTU?

TBMM’de “Meclis Sohbetleri” çerçevesinde düzenlenen “Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu” konulu etkinlikte sergilenecek “Çanakkale Destanı” isimli tiyatro oyunundaki kadın sanatçıların Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın talimatıyla sahneden indirilmişti.

Ankara DT oyuncuları tarafından 3 gün prova edilerek 12 dakikalık bir gösteri hazırlanmış, DT oyuncuları gösteriden 1 saat önce toplantıya çağrılmış, kadınlar sahne kenarındaki merdivenlere yerleştirilmişti. Oyuncular Çanakkale Türküsünü ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirini okumuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Milletvekilleri verdikleri soru önergeleriyle kadın oyuncuların maruz kaldığı muameleyi Meclis gündemine taşımıştı. Oyuncular Sendikası da yaptığı yazılı açıklamada, “1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Meclis'te, 2018’de sahnede olmaları engelleniyor” diyerek yaşananları tepki göstermişti. (İstanbul/EVRENSEL)

‘OYUNU BUDAMAK BAŞLI BAŞINA BİR SANSÜRDÜR’

Sinema Sanatçısı Nur Sürer ve Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın kadınların sahneden indirilmesine tepki gösterdi. Sanatçılar, yaptıkları açıklamalarda sorumluların hesap vermesi ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Kadının sahneden çekilmesini cumhuriyetin sonu olarak değerlendiren Nur Sürer, “Kadını hiçbir yerde görmek istemiyorlar. Onlara göre kadın yalnızca evinde oturup çocuk bakmalı. ‘Şeriata doğru gidiyoruz’ diye açık açık söyleyemiyorlar. Sıkıldım artık bu ülkeden. İnsanları bu kadar tepkisiz bir hale getirdiler. Yoruldum, yaşlandım” diyerek tepki gösterdi.

Kadınların sahneye alınmamasına rağmen erkek oyuncuların oyunlarını sergileme tavrının “rezillik” olduğunu belirten Sürer, “Farklı bir tepki geliştirebilir, sahneye çıkmayabilirlerdi. Kurumdan atılma, bir aylık para cezası alma gibi durumlar insan olmanın, kadın hakkını korumanın önüne geçmiş” diye konuştu.

Oyuncu Orhan Aydın da açık bir şekilde sanat ve kadın düşmanlığı yapıldığını belirterek yasaklamanın devletin en yüksek organında yaşandığını söyledi. Kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engelleyen sorumluların hesap vermesi gerektiğine dikkat çeken Aydın, “TBMM koltuğunu işgal eden bu zat hemen istifa etmelidir. Yapılması gereken tek şey budur. Kadınların sahneye çıkmasını engellemek ve bir oyunu budamaya çalışmak başlı başına bir sansürdür. Afife Jale’den bu yana kadınlar sahnede ve hiç kimsenin gücü onları sahneden aşağı indirmeye yetemeyecektir. Buna 21’inci yüzyıl insanlığı hiçbir zaman izin vermeyecektir. Biz yaşadığımız sürece bu konudaki reaksiyonlarımızı hayatla buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kadın oyuncular sahneye alınmazken erkek oyuncuların sahneye çıkmasının da sorun olduğunu ifade eden Aydın, “Oyuncular bu davranışlarını yeniden gözden geçirmelidir. Sistemin bir parçası olmayı reddedip kendi sanatlarını yapmak için taviz vermeden, ne yapacaklarına kendileri karar verecekleri bir hayat örmelidirler” dedi. (İstanbul/MA)

www.evrensel.net