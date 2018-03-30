Tekirdağ 2 No'lu F tipinde tutukluların gökyüzünü görmesi de yasak

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevinde, havalandırmaların üstüne çekilen tel örgülerle tutukluların gökyüzünü görmesi de engelleniyor.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevindeki tutuklular, havalandırmalara yapılan tel örgülerle gökyüzünü görmelerinin engellendiğini bildirirken Kırıklar 2 Nolu’daki tutuklular da hak ihlallerine karşı açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevinde bulunan tutuklular, aileleri aracılığı ile yaşadıkları sorunları aktardı. Tutuklular, cezaevindeki havalandırmalarının üstünün tel örgülerle kapatılmasının ardından bulundukları yerlerin kafes haline getirildiğini belirtti. Tüm tutuklu koğuşlarının sistematik baskı altına alınmaya çalışıldığını aktaran tutuklular, sayım sırasında tahrik edici konuşmalarla provoke edilmeye çalışıldıklarını bildirdi.

Kırıklar 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan tutuklular da yakınları aracılığı ile cezaevinde yaşanan hak ihlallerini aktardı. Tutuklular, Fethullah Gülen cemaatine mensup kişiler ve adli tutuklularla aynı koridorlara konulduklarını, sürekli pet şişelerle taciz edildiklerini ve koğuş baskınları ile savunmalarına el konulmaya devam edildiğini bildirdi. Tutuklular, yaşananlar üzerine açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. (Tekirdağ/MA)

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