Tarsus Cezaevinde, gardiyanlar görüş esnasında tutuklulara saldırdı

Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde, kapalı görüş esnasında gardiyanlar tutuklulara coplarla saldırdı.

Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eşinin ziyaretine giden Fatma Genç, kapalı görüş esnasında gardiyanların eşine ve diğer tutuklulara copla saldırmasına tanık olduğunu söyledi.

Açıldığı günden bu yana hak ihlali, baskı, işkence ve kötü muamele haberleriyle sürekli gündeme gelen Mersin-Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevindeki tutuklulara dönük saldırının, bu kez görüşe giden ailelerin gözleri önünde cereyan ettiği öğrenildi. Cezaevinde kalan eşi Aydın Genç’in (32) kapalı görüşüne giden Fatma Genç (26) ve diğer tutuklu yakınları, gardiyanların tutukluları gözlerinin önünde darbettiğini aktardı. Yaşanan olayı Mezopotamya Ajansına anlatan Genç, “Benimle beraber yaklaşık beş aile görüş salonundaydık. İlk 15 dakika hiçbir şey yoktu, fakat sonrasında bir baktık ki sara hastası olan 19 yaşındaki Mazlum adında bir genç ailesi ile görüşürken bir anda yere düştü. Onun yere düşmesi ile tutuklu arkadaşları ve ailesi oraya doğru bakarak bağrışmaya başladılar. Bunun üzerine salonda bulunan yaklaşık 15 gardiyan tüm tutuklulara vurmaya başladı.” ifadelerini kullandı. Genç, bu anlardan sonra görüşün bitirildiğini ve birçok gardiyanın görüşçülerin etrafını sardığını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)

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