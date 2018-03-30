Finlandiya’da halk sığınmacılara sahip çıktı

Finlandiya'da halk, ırkçı ve yabancı düşmanı grupların saldırı ve karalama çalışmalarına karşı sığınmacılara destek etkinliği düzenledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da “Kuzey Direniş Hareketi” ve “Odin’in Askerleri“ gibi ırkçı ve yabancı düşmanı gruplar, sığınmacılara yönelik karalama ve saldırılara hız verirken halk da sığınmacılara destek vermek için etkinlikler düzenliyor.

Mart ayında Helsinki’nin 87 kilometre doğusundaki Lovisa ilçesinde yüzlerce Finlandiyalının sokaklara çıkarak sığınmacılara destek vermesinden sonra bu kez de başkentin 75 kilometre batısındaki Karis ilçesinde halk sığınmacılarla dayanışma için meydandaydı.

‘BİZİM EVİMİZ BURASI’

Karis halkının “Bizim evimiz burası” parolasıyla sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya ilçe ve çevre yerleşim birimlerinde çalışma yürüten 30 civarında sivil toplum örgütü destek verdi.

Raseborg ve Hangö semtlerinde oturan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilen çocuklu aileler için yapılan etkinlikte konuşmalar yapan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iltica yasalarını sertleştiren hükümeti eleştirdi. Yasalarda değişiklik yapılarak daha insancıl bir sığınmacı politikası uygulanmasını talep etti.

'SIĞINMACILARIN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYORUZ'

Mannerheim Çocuk Koruma Birliği’nin Karis Şube Başkanı Anni Pöyhteri, çocuklu sığınmacı ailelere destek verdiklerini göstermek için etkinliğe katıldıklarını belirterek “Böylelikle onların yanlarında olduğumuzu ve huzur içinde Finlandiya’da yaşama istemlerini desteklediğimizi gösteriyoruz” dedi.

İlçede 20 civarında çocuklu ailenin sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Pöyhteri, “Herkesin insan hakları, özellikle de çocukların hakları güvence altına alınmalı. Finlandiya, dünyada yaşanacak en iyi ülkeler arasında ama buna rağmen burada da haksızlıklar oluyor” şeklinde konuştu.

'ADALET TALEP ETMELİYİZ'

Pöyhteri, etkinliğin toplumda tartışma yaratmasından ve yüzlerce kişiyi bir araya getirmesinden hoşnut olduğunu söyledikten sonra şunları kaydetti: Ben kendimi bir aktivist değil çocuklu bir anne olarak görüyorum. Bu tür etkinlikler biz sıradan Finlandiyalıların bu şekilde devam edemeyeceğimizi anlamamazı sağlıyor. Biz adalet talep etmeliyiz. Çok sayıda insanın etkinliğe katılmasını önemsiyorum.

Eylemin koordinatörlüğü görevini üstlenen Paivi Ringell, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalan ailelerin yalnız olmadıklarını ve halkın onlara sahip çıktığını bilmelerinin önemine vurgu yaptı.

MİLLETVEKİLLERİ DE DESTEK VERDİ

Finlandiyalı şarkıcılar, sığınmacılar için barış türküleri söylerken Sosyal Demokrat Parti (SDP) Milletvekili Maarit Feldt-Ranta ve İsveç Halk Partisi (SFP) Milletvekili Thomas Blomqvist de etkinliğe katılarak sığınmacılara destek verdi.

Anni Pöyhteri, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı YLE’ye “Ne zaman vatandaşlar konuyu ele alır ve milletvekilleri de eylemi desteklerse biz vatandaş ve gönüllülerin yaptığı şeyin bir anlamı olur” dedi.

Medya’da Karis halkının Mart ayında Lovisa’da düzenlenen eylemden esinlenerek sığınmacılar için etkinlik yaptıkları yorumları yapıldı.

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