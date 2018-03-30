Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa’nın YPG’ye destek açıklamasına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Suriye Demokratik Güçleri ve YPG'ye destek açıklamasına hükümetten ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.



Kalın, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında ‘diyalog, temas, arabuluculuk’ gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz.

Macron'dan Türkiye ile SDG arasında ara buluculuk önerisi



Terör yapılanmalarını meşrulaştırmak anlamına gelecek adımlar atmak yerine, dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir. Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mart 2018 10:37

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