Macron'dan Türkiye ile SDG arasında ara buluculuk önerisi

Suriyeli Kürtlerin heyetiyle konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, SDG ile Türkiye arasında ara buluculuk yapmak istediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre, görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Fransa'nın Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk yapmak istediği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer ise Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklamasında bulundu. Buna göre Macron, "DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" dedi.

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SURİYELİ KÜRT HEYETİ: FRANSA İLE ORTAK ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDECEK

Mezopatamya ajansı’nın haberine göre, Kuzey Suriye ve Rojava yönetimini temsilen bir heyet, Paris’te Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Fransa ile ortak çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kuzey Suriye ve Rojava’dan üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede önemli konuların ele alındığı belirtildi.



Kuzey Suriye Heyeti görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Heyet adına TEV-DEM Eşbaşkanı Asya Abdullah kısa bir açıklamada bulundu.

‘DAHA GÜÇLÜ BİR ORTAKLAŞMAYA İHTİYAÇ VAR’

Asya Abdullah görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi: ‘’Sayın Macron ile olumlu ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa daha önce de Kuzey Suriye’deki DAİŞ’e karşı mücadeleye ve özellikle de Demokratik Suriye Güçleri’ne (QSD) desteğini açıklamıştı. Efrin’e yönelik saldırı konusunda da Sayın Macron olumlu bir tavır gösterdi. Biz kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Bu görüşmede, Efrin’e yönelik saldırı ve Efrin halkının kendi topraklarına geri dönmesi, DAİŞ’e karşı mücadele ve Kuzey Suriye’deki durumu konuştuk. Rojava ve Kuzey Suriye’deki tecrübe olumlu bir model olarak görüldü. Sayın Macron desteğini yineledi. Kuzey Suriye ve Efrin için desteğini tekrarladı. Efrin için diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini iletti. Minbic’teki Fransa güçleri ile şimdiye kadar ortak bir çalışma yürütüldü. Daha güçlü bir ortaklaşmaya ihtiyaç var. Çünkü DAİŞ tehlikesi devam ediyor. Efrin saldırısıyla DAİŞ biraz güçlendi ve yeniden kendini toparlamak istiyor. Türk devleti de terör gruplarını Efrin’e yerleştirmek istiyor. DAİŞ herkes için tehlikeli. Onun için birlikte çalışmalıyız. Sayın Macron da Demokratik Suriye Güçleri ile çalışmak istediklerini ve bu işbirliğinin güçleneceğini ifade etti.’’



Bir gazetecinin ‘nasıl bir işbirliği’ sorusu üzerine Abdullah, Fransa’da 23 Mart’ta gerçekleşen IŞİD saldırısını hatırlatarak, ‘ne kadar ortak çalışırsak halklarımızı o kadar DAİŞ’ten koruruz. Bunun birçok yöntemi var. Bunları güçlendirme imkanı vardır’ dedi.



Macron’un ‘Minbic’a asker göndeririz’ açıklaması hatırlatması üzerine Abdullah, ‘’Bu olağan bir durum. Geçmişte oldu, gelecekte de olacak’’ dedi.

'FRANSA MENBİC'E ASKER GÖNDERİYOR'

Öte yandan görüşmeye ilişkin haftalık Marianne dergisinde yer alan bir haberde, Fransa’nın Menbic’e yönelik olası bir operasyona karşı asker göndereceği bildirildi. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 23:59

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