Evrensel'e ‘10 Ekim Katliamı’ cezası verildi

Evrensel'in Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ile Eski İmtiyaz Sahibine birer yıl hapis cezası verildi, para cezasına çevrildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Evrensel'in Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile Eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar’a Latin Amerika’da 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin yaptıkları açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiğini gerekçe göstererek birer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezalarını 7 bin lira para cezasına çevirdi. Karara tepki gösteren avukatımız Devrim Avcı, “Karar ülkede basın özgürlüğünün olmadığını bir kez daha gösterdi” dedi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Arif Koşar ve Vural Nasuhbeyoğlu katılmazken, Evrensel Avukatı Devrim Avcı hazır bulundu. Duruşmada Koşar ve Nasuhbeyoğlu’nun daha önce vermiş olduğu ifadeler okundu. Ardından söz alan Avukat Devrim Avcı, yapılan haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinden birer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasına çevirerek Koşar ve Nasuhbeyoğlu’na ayrı ayrı 7’şer bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

BASIN SAVCILIĞI HUKUKA UYGUN DEMİŞTİ

Evrensel Avukatı Devrim Avcı, daha öncesinde basın savcılığının söz konusu haberle ilgili dört sayfalık bir karar yazdığını belirtti. Savcılığın kararında, haberde hakaret olmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına atıf yaparak hukuka uygun olduğunu hatırlatan Avcı, cezalandırma istemediğini belirti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itirazı üzerine sulh ceza hakimliğinin tek bir cümle ile kararı kaldırdığını söyleyen Avcı, bunun üzerine dava açıldığına dikkat çekti. Yargılama sürecinin çok hızlı bir şekilde yapıldığına da vurgu yapan Avcı, “Savunmamız göz önünde bulundurulmadan, ceza verildi” dedi.

Haberde Latin Amerika’da 16 siyasi parti ve örgütlerinin 10 Ekim Ankara Katliamı’nın nedeniyle yaptıkları açıklama olduğunu hatırlatan Avcı, karara tepki göstererek şunları söyledi: “Siz bu haberi engelleyerek, dünyada Türkiye hakkında 10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili, neler konuşuluyor? Oradaki insanlar, siyasi partiler burada, siyasi otoritenin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorlar? Ne gibi tartışmaların yapıldığını bilinmesini istemiyorsunuz, demektir. Uluslararası alanda Türkiye’yi eleştiren bir haberin yapılmaması demek. Biz de istinaf yoluna başvuracağız.” Muhalif basının bir elinin parmağını geçmeyecek kadar olduğunu belirten Avcı, “Siyasilerden gelen bu tür suç duyurularını yargı emir telakki edip, hiç savunmamızı dikkat almadan ceza vermektedir. Basın ve ifade özgürlüğünde devlet gibi düşünenler açısından zaten bir sıkıntı yok. Ama muhalif ve eleştirel görüşler için getirilmiş bir uygulama. Karar, basın özgürlüğünün olmadığını gösteriyor” dedi. (İstanbulEVRENSEL)

Evrensel’e haberi nedeniyle 14 bin lira para cezası

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 17:10

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