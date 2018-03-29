‘Kore’ler zirvesi 27 Nisan’da

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) lideri Moon Jae ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da bir araya gelecek.

Güney ve Kuzey Kore liderlerinin 27 Nisan’da buluşacakları açıklandı.

İki Kore’nin temsilcileri nisan ayında yapılması öngörülen zirvenin ön hazırlıklarını görüşmek üzere sınır köyü Panmunjom’da bir araya geldi. Kuzey Kore heyetinde Barışçı Yeniden Birleşme Komitesi üyeleri de yer aldı.

Buluşmada 27 Nisan’da Panmunjom’da yapılması kararlaştırılan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un arasındaki zirvede ele alınacak konular görüşüldü.

Moon muhtemel bir buluşmada iki Kore devleti arasındaki ilişkileri iyileştirme ve Kuzey Kore’nin nükleer programından kademeli olarak vazgeçme imkanlarını görüşmek istediğini söylemişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Kim hafta sonunda Çin’e yaptığı sürpriz ziyaret sırasında nükleer silahsızlanma arzusunda olduğunu belirtmişti.

Öte yandan “yakınlaşma sembolü” olarak ünlü pop sanatçılarından oluşan bir Güney Kore topluluğunun hafta sonunda Pyongyang’da konser vereceği açıklandı. (DIŞ HABERLER)

Kim Jong-un'dan Çin’e stratejik ziyaret

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 16:40

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