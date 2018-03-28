Kim Jong-un'dan Çin’e stratejik ziyaret

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lideri Kim Jong-un’un Çin ziyareti resmi olarak duyuruldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lideri Kim Jong-un’un dün iddia olarak gündeme gelen Çin ziyareti resmi olarak duyuruldu. Şinhua Haber Ajansı günler süren spekülasyonlardan sonra 25 ve 28 Mart tarihleri arasında, 2011 yılında göreve gelen Kim Jong un’un ilk resmi yurt dışı temaslarını Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığını duyurdu. Ziyaret sırasında Kim’in “İki ülke arasındaki ortaklık stratejik bir tercihtir” açıklaması yaptığı belirtildi.

Bu ziyaretin, Kuzey Kore’nin Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce gerçekleşmiş olmasının önemine dikkat çekiliyor. Kim Jong-un’un nisan ayında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile mayıs ayında ise ABD Başkanı Trump ile görüşmesi bekleniyor.

KİM: BARIŞ ATMOSFERİ OLUŞABİLİR

Şinhua ajansının haberinde Kuzey Kore liderinin “Güney Kore ve ABD çabalarımıza iyi niyetle karşılık verdikleri takdirde barış ve istikrar atmosferi oluşturabilir ve barışı garanti altına alacak eş zamanlı önlemler alabiliriz” dediği kaydedildi.

Şinhua, Kim’in sözlerini şöyle aktardı: “İki ülke arasındaki ortaklık stratejik bir tercihtir. Aynı zamanda tarih ve realiteler temelinde karşılıklı alınmış olan tek doğru karardır. Belli bir zamanda meydana gelebilecek münferit hadiseler yüzünden bu durum değişmemelidir.”

Her iki ülkenin on yıllar süren ortak mücadeleleri sırasında büyük kayıplar verdiğini belirten Kuzey Kore lideri, ABD ile diyaloğa ve Başkan Trump ile buluşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

JOHN BALTON FAKTÖRÜ

Çin, nükleer silah ve füze programı nedeniyle uluslararası alanda izole edilen Kuzey Kore’nin en önemli müttefiki sayılıyor. Son zamanlarda iki ülkenin arası soğumuş ve Birleşmiş Milletlerin Kuzey Kore yaptırımlarıyla ilgili kararı Çin tarafından da onaylanmıştı. Çin’in uluslararası ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapan Deng Yuwen ise Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin talep ettiği güvenlik garantilerinin ABD Başkanı tarafından verileceğinden emin olmadığını belirtti.

Deng Yuwen “şahin” olarak tanımlanan John Bolton’un Beyaz Saray Güvenlik Danışmanlığına getirilmesinin Kim’i daha dikkatli davranmaya sevk ettiğini ve Kuzey Kore liderinin ülkesini koruyabilecek Çin gibi bir “büyük ağabeye” ihtiyaç duyduğunu söyledi. (DIŞ HABERLER)

Bloomberg: Kim Jong-un, Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 20:37

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