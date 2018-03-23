Mısır'da kimin kazanacağı değil, Sisi’nin alacağı oy tartışılıyor

İki adayın ön planda olduğu Mısır seçimlerinde, dört yıl önce bir darbeyle iktidarı ele geçiren Abdulfettah Sisi seçimlerin iddialı ismi.

Mısır yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. 60 milyonluk ülkede iki aday ön planda. Dört yıl önce bir darbeyle iktidarı ele geçiren Mareşal Abdulfettah Sisi seçimlerin iddialı ismi. Rakibi ise Ghad Partisi Lideri Musa Mustafa Musa.

Halkın oyuna yön verecek konunun ekonomik gidişat olduğu tahmin ediliyor. Son iki yıla damgasını vuran zamlar, enflasyon ve sıkı mali reformlar oldu.

Euronews’a konuşan, seyyar satıcılık yapan Kerem Muhammed zamlara dikkat çekiyor, “Fiyatların düşmesini istiyorum. Çünkü çok yüksekler. Maaşlar artmıyor, vatandaşlar çok zorlanıyor” diyor. Um Omar ise diplomalı işsiz gençler sorununa parmak basarak “Altyapı sadece köprü ve ev inşa etmek değildir. Diplomalı bir gençlik de yaratmaktır. Fakat iş olanakları yok” diyor.

Sandıkta oy hakkını kullanmaya kararlı görünen Kerim çıkacak sonuçtan pek de umutlu değil: “Seçime katılım oranı olumlu olmamı sağlıyor. Oy kullanacağım çünkü fikrimi söylemek istiyorum. Oyumun işe yaramayacağını bilsem de...”

‘YOKSULLAR OY KULLANMAYACAK’

Öğrenci Selma ise seçimlere katılım oranının özellikle yoksullar arasında düşük kalabileceğini düşünüyor: “Fiyatların yükselmesinden çok etkilenmeyen orta sınıf büyük bir katılım oranıyla oyunu kullanacak. Ama zamların vurduğu fakir kesim, sandık başına gidemeyecek ya da Cumhurbaşkanı Sisi hakkındaki orta sınıftan farklı düşünceleri nedeniyle oyları geçerli sayılmayacak.”

İki adayın yarışacağı seçimlerde sandıktan Sisi’nin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kesin olan diğer bir konu da seçime katılım oranının düşük kalacağı. 2011’deki işçi ve gençlik protestolarıyla ortaya çıkan halk ayaklanması Mübarek diktatörlüğünü devirmişti. İktidara gelen İslamcı Lider Mursi ile halkın da desteğini alan Sisi’nin darbesiyle devrilmiş, ardından yapılan Mayıs 2014 seçimlerinde Sisi bu kez seçilmiş başkan olmuştu. Ancak seçimlere katılım yüzde 50’nin altında kalmıştı.

SİSİ’YE DESTEK DÜŞECEK Mİ?

Mısır gazetesi Al Ahram’a konuşan siyasi analist ve Bağımsız Milletvekili Samir Gattas ise seçimler acısından dikkat çekici olanın kimin kazanacağı değil Cumhurbaşkanı Sisi’nin ne kadar oy alacağı, yani halk desteğinin düşüp düşmediği olduğuna dikkat çekti.

Bir başka analist Abdelmonem Said de “radikal sol muhalifler”in yaptığı boykot çağrılarının yanıt bulup bulmayacağının önemli olduğunu düşünüyor. Said’e göre katılım yüksek olacak. Seçim sonuçlarının en geç 2 Nisan’da kesinlik kazanması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 20:56

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