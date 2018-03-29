İHD, 7 aydır haber alınamayan Ali Gülmez için basın toplantısı yaptı

İzmir'de yaşayan ve kendisinden 7 aydır haber alınamayan Ali Gülmez için İHD İzmir Şubesi ve Gülmez'in ailesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 aydır kendisinden haber alınamayan Ali Gülmez hakkında İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamayı yapan İHD Üyesi Avukat Zafer İncin, Ali Gülmez'in politik kimliğinin devlet tarafından bilindiğini belirterek "Ali Gülmez'in geçmişte 18 ay hapis yatmışlığı vardır. Devlette parmak izi de dahil her türlü kimlik tespitini sağlayacak bilgiler mevcuttur. Ailesi, 19 Mart tarihinde derneğimize yaptığı başvuruda, Ali Gülmez'in kesinleşen bir davasından dolayı yurt dışına çıkış yapmak istediğini belirtti. Ailesi, aralıklarla kendisi ile telefon görüşmesi yaptıklarını, Ali Gülmez'in Kuşadası'dan yurt dışına çıkış yapmak istediğini öğrendiklerini bildirdi. En son Didim'de kaldığını ve kendisinden 28 Ağustos 2017 tarihinden bu yana haber alınamadığını belirttiler. Biz, insan hakları savunucuları olarak yeni bir kayıp olgusuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyiz. Bu amaçla İçişleri Bakanlığını, Adalet Bakanlığını, TBMM İnsan Hakları Komisyonunu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz" dedi.

Ali Gülmez'in ablası Besye Gülmez ise "Ben kardeşimin bulunmasını istiyorum, kardeşim 7 aydır nerede? Ölü ya da diri kardeşim bulunsun" dedi.

Avukat İncin, soruşturma hakkında da bilgi vererek "Besye Gülmez'in Antep'te kayıp ile ilgili bir başvurusu var. Daha sonra soruşturma dosyası Antep'ten Edirne'ye gönderiliyor. Şu an Edirne'de yürütülen bir soruşturma olduğunu biliyoruz. Bununla beraber Besye Gülmez'in edindiği bilgiler doğrultusunda bir Suriyeli kadının da kayıp olduğu iddiası var, onunla ilgili de İzmir'de yürütülen bir soruşturma var. Ali ile ilgili Edirne'de yürütülen soruşturmanın, kayıp iddiasındaki Suriyeli kadın için yürütülen dosya ile birleştirilmesini talep edeceğiz. Besye Gülmez'in araştırmalarına göre Seferihisar'da aynı tarihlerde genç bir erkek cesedi kıyıya vurmuş, bunun bu olayla ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Bizim bu konuda da soruşturmanın derinleştirmesi açısından savcılıktan talebimiz olacak" ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)

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