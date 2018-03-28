İHD, 75. ayında Roboskî için adalet talebini yineledi 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Roboskî katliamının 75. ayında bir kez daha adalet talep etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Roboskî katliamının 75. ayında Galatasaray Lisesi önünde “Başka katliamlar yaşanmasın ve failler yargılansın” diyerek bir kez daha adalet talep etti.

İHD İstanbul Şubesi’nin Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına hak savunucuları katıldı. Her ayın 28’inde Roboskî katliamını unutturmamak ve adalet talep etmek amacıyla toplanan hak savunucuları, Önder Babat cinayetini, 12 Mart Gazi katliamını, 15 Mart Ümraniye katliamını, 16 Mart Beyazıt katliamını, 16 Mart Halepçe katliamını, 21 Mart 1992 Nevroz katliamınının faillerinin yargılanmasını da istedi. İHD İstanbul Şubesi adına yapılan açıklamayı Gönül Sonbahar okudu.

‘VAHŞETİN ÜZERİ ÖRTÜLMEK İSTENDİ’

Roboskî’de sınır ticareti yapmakta olan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 34 insanın, 28 Aralık 2011 günü TSK’ye ait savaş uçaklarından atılan bombalarla öldürülmesinin üzerinden 75 ay geçtiğini hatırlatan Sonbahar, “Devlet, adalet için adım atmadı ama adalet talep etmekten vazgeçmeyen Roboskîlileri sistematik saldırıların, baskıların hedefi haline getirildi. Yakınlarının cenaze törenine katılan aileler hakkında bile soruşturmalar açıldı, Roboskîli aileler sudan gerekçelerle göz altına alındı ve tutuklandılar. Olayın üstünün örtülmesi ve faillerin cezasız bırakılması yeni Roboskiler olacak kaygılarını güçlendirdi ve bu kaygı hiç kapanmamış yaraya yenisinin eklenmesiyle doğrulandı. 29 Mayıs 2016 günü saat 21.30- 21.40 aralığında; yine aynı yerde, yine sınır ticaretinden dönen Roboskîli köylüler, Gülyazı alay komutanlığından atılan havan topları ile vuruldu ve bu saldırı sırasında Vedat Encu can verirken, Yılmaz Encu, Suwar Encu, İbrahim Encu yaralandı. Adaleti sağlamak bir yana yine aynı şey yapıldı ve ailelere teklif edilen kan parası ile yaşanan vahşetin üzeri örtülmek istendi. Tüm bu olanlar karşısında basın sessizliğini korudu ve haberi geçmek için yetkililerden onay bekledi” dedi.

‘EN ACİL TALEP ADALET VE BARIŞ’

Katliamın sorumlularının ve faillerinin yargılanması için adalet arayışını sürdüren Roboskîli ailelerin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun eksik evrak gerekçesiyle reddedildiğini anımsatan Sonbahar, adalet talebinin bir kez daha karanlığa teslim edildiğini söyledi.

Sonbahar, “Hakikat ve adalet arayışımızın 75. ayında, Mart ayında işlenen bir dizi katliama da adalet istiyoruz. 3 Mart 2004 Önder Babat, 12 Mart Gazi, 15 Mart Ümraniye, 16 Mart Beyazıt, 16 mart Halepçe, 21 Mart Newroz, unutmadık unutturmayacağız! Adalet; eşitlik, özgürlük ve barışın olmazsa olmazıdır ve adalet ihtiyacı; Roboskî’nin, 12 Mart Gazi’nin, 15 Mart Ümraniye’nin, 16 Mart Beyazıt’ın, 16 Mart Halepçe’nin, tüm katliamların ve insanlığa karşı işlenmiş suçların ortak talebidir. Adalet; faillerin ve sorumluların, devletin hangi makamında bürokrasinin neresinde olurlarsa olsunlar, cezasızlık zırhı ile korunup kollanmadan yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını gerektirir. Savaşın, şiddetin ve hakikatlerin gizlenmesinin, gerçeklere ve adalete ulaşmayı engellediği bir sır değil. Bu nedenle yaşadığımız coğrafyada bugünün en acil talebi adalet ve barış talebidir. Roboskî’ye adalet! Tüm katliam ve insanlığa karşı suçlara adalet” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 22:02

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