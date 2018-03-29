5 DAKİKADA - YÖNETMEN VEYSİ ALTAY Belgeselci-Yönetmen Veysi Altay ile son filmi Bîr'i (Kuyu) konuştuk
5 Dakikada'nın konuğu, 1995 yılında Dargeçit'te yedi kişinin gözaltında kaybedilmesini anlatan Bîr (Kuyu) adlı belgeselin yönetmeni Veysi Altay.
1995 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde üçü çocuk, yedi kişinin gözaltına alındıktan sonra kaybedilmesini anlatan “Bîr” (Kuyu) adlı belgesel izleyici karşısına çıktı. Filmin yönetmeni Veysi Altay ile Dargeçit kayıplarının hikayesine ve yakınlarının adalet arayışlarına odaklanan belgeseli konuştuk.
Fatih Polat'ın sunumu ile 5 Dakikada, her perşembe saat 12:00'de Evrensel WebTV'de. (Evrensel WebTV)
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:09
'Bîr'in yönetmeni Veysi Altay: Kuyu, dipsiz bir kuyu değil
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