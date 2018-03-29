Belgeselci-Yönetmen Veysi Altay ile son filmi Bîr'i (Kuyu) konuştuk

1995 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde üçü çocuk, yedi kişinin gözaltına alındıktan sonra kaybedilmesini anlatan “Bîr” (Kuyu) adlı belgesel izleyici karşısına çıktı. Filmin yönetmeni Veysi Altay ile Dargeçit kayıplarının hikayesine ve yakınlarının adalet arayışlarına odaklanan belgeseli konuştuk.

Fatih Polat'ın sunumu ile 5 Dakikada, her perşembe saat 12:00'de Evrensel WebTV'de. (Evrensel WebTV)

'Bîr'in yönetmeni Veysi Altay: Kuyu, dipsiz bir kuyu değil

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 12:09

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