Barış imzacısı akademisyen Hülya Dinçer hakkında zorla getirme kararı

Barış imzacısı olduğu için yargılanan akademisyen Hülya Dinçer hakkında zorla getirme kararı verildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metni imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan akademisyen Hülya Dinçer hakkında zorla getirme kararı verildi. Duruşma 16 Ekim’e ertelendi.

Bölgedeki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlallerinin ve çatışmalı sürecin sona ermesi için 1123 akademisyen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl, 150’yi aşkın imzacı akademisyen hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ayrı ayrı davalar açılmıştı. Metni imzaladığı için Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen araştırma görevlisi Hülya Dinçer hakkında açılan davanın ilk duruşması dün, Çağlayan’daki İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dinçer’in avukatı Hasan Fehmi Demir mahkemeye, müvekkilinin yurtdışında doktora sonrası eğitim yaptığına dair belgeleri sundu. Avukat Demir, Dinçer’in 15 Eylül’de Türkiye’ye döneceğini söyleyerek bir sonraki celse hazır edileceğini beyan etti.

‘PARİS’TE OLSA KÖYÜMDEN RAHAT GELİNİYOR’

Duruşma savcısı Can Tümer Keriş, CMK 199. maddesi gereğince Dinçer hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcı Keriş ayrıca 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürmekte olan yargılamanın zabıtlarının istenmesi talebinde bulundu. Mahkeme, savcı Keriş’in yakalama talebine ilişkin ara karar oluşturmadan önce ara verdi. Verilen ararın ardından kararını açıklayan mahkeme, Dinçer hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşmayı 16 Ekim’e erteleyen mahkeme, önümüzdeki celse hazır edilmediği taktirde Dinçer hakkında yakalama kararı çıkartılacağını söyledi. Mahkeme başkanı Erdoğan Şimşek ara kararın ardından, “Paris de olsa, köyümden daha rahat geliyorsun. Atla gel 2 saat” yorumunu ekledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 10:41

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