Mahkeme barış akademisyeni istedi: Burası terör mahkemesi, gelecek

Mahkeme başkanı, yurt dışında olduğu için duruşmasına katılamayan barış akademisyenini böyle istedi: Burası terör mahkemesi. Burada onu göreceğim.

Yurtdışında olduğu için duruşmaya katılmayan barış akademisyeni Araştırma Görevlisi Esra Demir Gürsel'in yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme başkanı, "Burası terör mahkemesi, gelecek. Burada onu göreceğim" dedi.

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için hakkında dava açılan Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen araştırma görevlisi Esra Demir Gürsel’in ilk duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Gürsel'in katılmadığı duruşmada avukatı Benan Molu hazır bulundu.



Avukat Benan Molu, müvekkilinin yurtdışında çalıştığını dile getirerek, dosyanın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 4 akademisyenin yargılandığı dava dosyası ile birleştirilmesini istedi. Molu, Gürsel'in yurt dışı adresinde savunmasının alınmasını talep etti. Savcı, birleştirme talebinin reddini ve Gürsel hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.



Avukatın talebini tekrar etmesi üzerine mahkeme başkanı, "İstinabe ile uğraşamam. O kadar zor müessese ki. Burası pazarlık mahkemesi değil. Burası terör mahkemesi, gelecek. Burada onu göreceğim" dedi.



Mahkeme heyeti, Gürsel'in sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, 16 Ekim gününe ertelendi. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 14:24

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