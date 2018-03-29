‘Proje okul’ dayatmasının altından imam hatip çıktı

TEOG yerine uygulanacak yeni sistemde sınavla öğrenci alacak proje okulların büyük çoğunluğunun imam hatip liseleri olacağı kesinleşti

Hükümetin ‘proje okul’ dayatmasının altından yine tanıdık politika çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni’nin haberine göre, ortaöğretime geçişte TEOG yerine uygulanacak yeni sistemde sınavla öğrenci alacak proje okullar büyük bir merakla beklenirken, bu okulların büyük çoğunun imam hatip liseleri olacağı kesinleşti. Yani ilk yüzde 10’luk dilime girecek öğrenciler, pek çok yerde başka proje okul olmadığı için isteseler de istemeseler de imam hatiplere yönlendirilecek. Ankara’daki toplam 23 proje okulundan 16’sı Anadolu imam hatip lisesi oldu. Adıyaman’da şu an için belirlenen 3 proje okulun tamamı imam hatip lisesi. Mardin’de bir fen lisesi, bir sosyal bilimler lisesi ve 4 Anadolu imam hatip lisesi proje okulu kapsamında bulunuyor. Karabük ilinde tek bir proje okulu var ve o da Anadolu imam hatip lisesi. Tarihi ve başarılı okulların çokluğu ile bilinen İstanbul’un Fatih ilçesinde bile imam hatip lisesi sayısı 3, Anadolu lisesi sayısı 4, fen lisesi sayısı 1. Bergama ve Menemen ilçelerinde birer tane proje okulu bulunuyor ve onlar da imam hatip lisesi. Ordu il merkezinde iki okul proje okulu olarak belirlenmiş. Bunlardan biri fen lisesi, biri ise imam hatip lisesi. Eğitim Sen Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Bu durumun hemen hemen her ilde aynı olduğu ortadadır. MEB öğrencilere seçecek okul bırakmayarak zorunlu adres olarak imam hatip okullarını göstermektedir’’ dedi.

HEDEF BELLİ

Bozdoğan, 1 milyon 200 bin öğrencinin yerleştirileceği yeni modelle ilgili şunları söyledi: l Sınavla yerleşecek olan ilk yüzde 10’luk dilimde imam hatip liselerine devam eden öğrenci oranını artırarak imam hatip liselerinin akademik başarısını yükseltmek.

-Öğrencilerin akademik eğitim veren Anadolu Liselerine yönelmesine bağlı olarak boş kalan imam hatip lisesi ve meslek lisesi kontenjanlarını, sınavsız yerleşecek olan öğrencilerin çember sistemi ile yerleştirilmesi sonucu doldurmak.

-Pansiyonlu okulların, özellikle de pansiyonlu imam hatip okullarının, kontenjanlarının büyük bir bölümünün boş olmasını engelleyerek, öğrencilerin pansiyonlu okullara yönlendirilmesi.” (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mart 2018 07:09

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