Irak ordusundan Rojava ve Şengal sınırlarına büyük yığınak

Irak ordusu aralarında Heşdi Şabi birliklerinin de bulunduğu büyük bir askeri gücü Şengal (Sincar) bölgesine gönderdi.

Irak ordusu büyük bir askeri gücü Şengal (Sincar) bölgesine gönderdi. Rudaw’ın haberine göre Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganımi de bölgeyi ziyaret etti. Ganımi beraberindeki askeri heyetle 15’inci Kolordu ve Heşdi Ezidi güçlerini ziyaret etti, ayrıca Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) yetkilileri ile görüşerek, “PKK’nin çekildiği tüm bölgelere Irak askerlerinin yerleşeceğini” söyledi.

AKP Hükümeti, Şengal’e yönelik operasyon yapılacağını açıklamış, 23 Mart’ta ise PKK güçlerinin bu bölgeden çekildiği açıklanmıştı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi ise “hiçbir yabancı ülkenin varlığına izin vermeyecekleri” ileri sürmüş, “Türkiye Başbakanı, Irak hükümetinin izni olmadan sahada yer almayacaklarını söyledi. Biliyorsunuz Türkiye’nin PKK ile sorunları var ve kendi topraklarında onlara operasyonlar düzenliyorlar. Irak devleti, anayasasına bağlıdır. Bu sebeple hükümet ya da devlet yetkilileri komşu ülkelerden gelen herhangi bir düşmanca harekete izin veremez” demişti

BARZANİ PKK’YE ÇIKIŞTI

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basın toplantısı düzenleyen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ize, bir soru üzerine Kürdistan Bölgesi topraklarının komşu ülkelerin güvenliğine tehdit olacak şekilde kullanılmasına karşı olduklarını belirtti, “Bu prensibizimi Türkiye, İran, Suriye ve her taraf için geçerli. Hiç bir şekilde topraklarımızın bu ülkelere yönelik tehdit ve kargaşa içşin kullanılmasını istemiyoruz. Malesef, birçok defa bunu PKK’ye de söyledik. Bu toprakları kullanıp gidip Türkiye’de eylem yaparak geri dönmenizi kabul etmiyoruz, dedik. Bunun böyle olmasını sağlayan sebepler var ve bu sebeplerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde çözümden de bahsedilemez” ifadelerini kullandı.

PEŞMERGE İLE GERGİNLİK

Öte yandan IKBY’ye bağlı Peşmerge güçleri, Şengal Dağı’nda bulunan Şeyh Şerefdin Türbesi’ne geçmeye çalışan Irak birliklerine izin vermedi. Bu nedenle iki güç karşılıklı mevzi aldı. Şengal Dağı ve çevresinde Ezidi Kürtlere ait 28 tapınak ve ibadethane bulunuyor. Şeyh Şerefdin Türbesi en önemli ibadethanelerin başında geliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 20:41

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