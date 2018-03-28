HDP’nin sandalye sayısını MHP’nin gerisine düşürme planı!

TBMM'deki HDP'lilerin milletvekilliklerinin bir bir düşürülmesi 'Sandalye sayısı MHP’nin gerisine getirilmek mi isteniyor?' sorusunu sorduruyor.

Hayri DEMİR

HDP’li milletvekilleri hakkında açılan davalarda, verilen kararlarla vekilliklerinin bir bir düşürülmesi, “Sayısal olarak MHP’nin gerisine getirilmek isteniyor” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 1 Kasım seçimlerinde 59 sandalye ile temsil hakkı bulduğu Meclis'te bir yıl içerisinde 9 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında 50’ye kadar geriledi. Birçok HDP’linin yargı süreci devam ederken bazı HDP’li milletvekillerinin de yerel mahkemelerden çıkan cezalar sonucu vekilliklerinin düşürülmesi an meselesi.

Meclis'in dördüncü partisi olan ve AKP ile ittifak ortaklığına giren MHP’nin şu anda 36 sandalyesi bulunuyor.

HDP’nin, MHP’nin sandalye sayısının gerisine getirilmesi için ise sadece 14 ismin vekilliğinin düşürülmesi yeterli olacak. Yerel mahkemelerden hızlıca çıkan kararlar ise bu sürecin fazla uzakta olmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEBİLİR

27 Mart tarihi itibariyle HDP’li 12 isme yerel mahkemelerce ceza verildi. Bu isimlerden Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın 2 buçuk yıllık hapis cezaları istinaf mahkemelerinde onaylandı. İki ismin haklarındaki cezaların kesinleşmesinden dolayı önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vekilliklerinin düşürülmesi Meclis'te görüşülecek.

İki ismin yanı sıra Lezgin Botan’a 18 yıl, Dilek Öcalan’a 2 yıl 6 ay, İdris Baluken’e 16 yıl 8 ay, Çağlar Demirel’e 7 yıl 6 ay, Abdullah Zeydan’a 8 yıl 1 ay 15 gün, Burcu Çelik’e 6 yıl, Leyla Birlik’e 1 yıl 9 ay ve Behçet Yıldırım’a 5 yıl hapis cezası verildi. İstinaf süreci devam eden bu cezaların onaylanıp kesinleşmesi durumunda söz konusu isimlerin vekillikleri de düşürülecek.

Haklarında ceza verilen diğer iki isimden Altan Tan’a 2 yıl ve Ziya Pir’e 11 ay 20 gün olarak verilen hapis cezalarında ise ertelemeye gidildi.

Yerel mahkemelerde birçok HDP’li vekilin davası da devam ederken bazı isimlerin karar duruşmaları da yakın zamanda görülecek. Olası bir hapis cezası durumunda vekilliği düşürülecek olanların sayısı da 10’dan fazla olacak. Bu durumda ise HDP’nin Meclisteki sandalye sayısı MHP’nin gerisine düşecek.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ GASBEDİLECEK!

HDP’nin sandalye sayısının MHP’nin gerisine düşürülmesi durumunda Meclis'in üçüncü büyük partisi sıfatının yanı sıra Meclis Başkan Vekilliğinin de HDP’den MHP’ye geçme ihtimali var. Aynı durum Radyo Televizyon Üst Kurulunun HDP’li üyesinin üyeliğinin MHP’ye geçmesinde de gündeme geldi. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin RTÜK üyeliği için sayısal gücü oranında aday göstermesine yönelik yasa hükmünün ihlal edilmesi sonrası Kasım 2017’de görev süresi sona eren HDP’li üyenin yerine yeni aday gösterilemedi. MHP’nin üye sayısı da bu sayede ikiye yükseldi. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 19:06

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