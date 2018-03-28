'Din simsarlarına destek veren hakim ve savcılara yaptırım olacak mı?'

CHP Milletvekili Havutça, Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak'ın toplantılarına katılan yargı mensuplarına değindi, 'Yeni bir yapılanma mı var?' dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, "Altı yaşındaki kızlar evlenebilir", "Çalışan kadın fuhşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" ve "Asansörde halvet" fetvası veren Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak’ın öncülük ettiği toplantı ve söyleşilere katılan hakim ve savcılarla ilgili TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Yargı mensuplarının bu toplantılara katıldığının bilinmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını eleştiren Havutça, “HSK üyeleri bu din simsarlığı yapan kişilere güç vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanının da bu kişilerle ilgili bir sert çıkışı göz önünde bulundurulduğunda, Sayın Adalet Bakanı'na buradan soruyorum: Siz bu konuda, bu din simsarlarının yaptığı eylemlerle ilgili, bunlara destek veren hâkim ve savcılarla ilgili girişimde bulunacak mısınız? Yoksa yargıda yeni bir yapılanma mı var, yeni bir tarikat yapılanması mı var?” dedi.

Havutça’nın sözünü ettiği toplantı, 2017 yılında Adalet ve Medeniyet Derneği tarafından düzenlenmişti. Etkinliğe İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem, HSK Üyesi Cafer Ergen, Yargıtay Üyesi İslam Çiçek, Konya Barosundan Av. Ömer Faruk Seleş, İstanbul Barosundan Av. Rıza Yorulmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Celal Albay, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cengiz Öner, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz katılmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

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