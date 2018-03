Edirne'deki nehirlerde 'kırmızı alarm' sürüyor

Edirne'de aralıklar süren sağanak yağmur ve Bulgaristan'da karların erimesinin ardından başlayan Tunca ve Meriç nehirlerindeki debi artışı devam ediyor. Özellikle Tunca nehrinde bir haftadır süren artış, son 24 saatte DSİ ölçümlerine göre 300 metreküpsaniyenin üzerine çıktı.

Tunca'nın yanı sıra kentte son yağışların arından Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç nehrinde de artış gözlendi. Tunca nehrinin Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümlerinin taşması sonucu Er Meydanı günlerdir sular altında.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yıldırım ve Yeniimaret Mahalleri'ne ulaşımı sağlayan, Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz Köprülerini trafiğe kapattı. Tarihi köprüler taşkın sularına gömülürken, Edirne Merkeze bağlı Değirmenyeni ve Avarız Köylerine giden yollarda suyun asfalt üzerinden akması nedeniyle trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yerleşim yerlerine ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve kamu kurumlarının sosyal tesislerinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi'ne bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri de suların ayakları doldurmasıyla nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım yeni yapılan köprü üzerinden sağlanıyor.

DSİ Kirişhane istasyonu verilerine göre, Meriç Nehri'ndeki debi 1353 metreküpsaniye, Tunca nehri ise 307 metreküpsaniye olarak ölçüldü. DSİ 11'nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, nehirlerdeki artışın süreceğini ifade ederek, “Edirne'de Meriç Nehri saat on itibariyle 1342 metreküpsaniyeye debiye ulaşmıştır. Debideki artış olup olmayacağı konusunu, Arda Nehri'ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek olup şu an için kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız Bulgaristan'daki Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu izleyecek. Şu an için sıkıntılı bir durum yok” dedi.

'BULGARİSTAN'DA BARAJLAR DOLU'

Bulgaristan'daki barajların dolu olup, olmadığının sorulması üzerine konuşan Özden, “Şu anda Bulgaristan'daki barajlar dolu ve enerji üretimi yapıyorlar. 270 metreküpsaniye enerjiden su geliyor. Şu an fazla gelen su eriyen karlardan, yağan yağmurdan, savaklanan sular. Kapaklar zaten açık. Eğer kar erimesi ve yağmur durursa bu seviye düşecektir” dedi.

Kentte taşan nehirlerin kıyısına gelenler ise suyun yükselişini izleyip, hatıra fotoğrafı çekildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 15:00

www.evrensel.net