Gazeteci Duygu Erol'a ajanlık teklifi

JinNews muhabiri Duygu Erol, Newroz öncesi ev baskınlarında gözaltına alınmasının ardından ajanlık teklifini basına değerlendirdi.

20 Mart 2018 tarihinde ev baskınlarında gözaltına alınan ve 4 gün sonra adli kontrol ile serbest bırakılan JinNews muhabiri Duygu Erol, gözaltı süresinde kendisine ajanlık teklif edilmesi üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısında konuştu. Erol, iki yıldır sürekli olarak baskılara ve haksız gerekçelerle gözaltına alındıklarını ifade ederek, baskılara karşı boyun eğmeyeceklerini ve doğru haber yapacaklarını söyledi.

3 GÜN UĞRAŞILINCA AJAN MI OLUNUR?

Gözaltında kaldığı süre içinde avukatı tarafından getirilen kıyafeti değiştireceği söylenerek nezarethaneden çıkarılan Erol, “Avukat görüşme odasına götürüldüm ve üzerimden kapı kilitlendi. Kamu Güvenlik Kurumundan geldiklerini ve gözaltına alınan Kamu çalışanları, gazeteciler ile görüşmek istediklerini belirterek benimle de kahve içmek istediklerini söylediler. Eğer bu isteklerini kabul edersem serbest bırakılacağımı, aksi takdirde yaklaşık bir yıl cezaevinde kalabileceğimi söylediler. Benimle görüşmek için de üç gündür uğraştıklarını da ilave ettiler”dedi.

Gazeteci Duygu Erol ve beraberindekiler serbest bırakıldı

MESLEKTAŞLARINI KARALADILAR

Konuşma sırasında hükumetten olmadıklarını, rahat olmam gerektiğini ve kendilerinin devlet çalışanı olduklarını ve görevlerinde gizlilik olduğunu da belirttiklerini ifade eden Erol, “Kahve tekliflerini reddetmem sonrasında ise meslektaşlarımdan şüphelenmem için 'Sosyal medyada bir şey paylaşmamana rağmen neden buradasın, hiç düşündün mü? Bak, başka gazeteciler neler yazıyor ve serbest. Çünkü onlar bizimle çalışıyor' dediler” şeklinde aktardı.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

“Avukatlarımızla bile kısıtlı olarak görüşebildiğimiz yere bu kadar kolay ve rahatlıkla girerek ve bizimle görüşme yapmaya çalışarak, ajanlık dayatmaları, biz gazeteciler için kabul edilemez”diyen Erol, kabul etmediğindeyse ikna için Fransa'ya gönderme teklifinde bulunduklarını söyledi.

Gazeteci olduklarını ve doğru haber alma hakkını savunduklarını vurgulayan Erol, “Gözaltı, tutuklama, kapatmalar ile kıramadıkları iradelerimiz bugün ise kayyumlar ile teslim alınmak istenmektedir. Haber alma-yapma hakkımızı savunacağız ve ajanlık dayatmalarına-baskılarına, gözaltılarına, tutuklamalara ve kayyumlarına boyun eğmeyeceğiz”dedi.(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 13:56

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