Gazeteci Duygu Erol ve beraberindekiler serbest bırakıldı

Ankara'da aralarında gazeteci Duygu Erol'un da bulunduğu 5 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara'da 20 Mart'ta yapılan operasyon kapsamında aralarında HDP yöneticileri ve gazeteci Duygu Erol'un da bulunduğu 11 kişi emniyet ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.



Gözaltına alınanların sosyal medya paylaşımları ve 2016, 2017 yıllarında katıldıkları basın açıklamalarının suçlama konusu olarak yöneltildiği öğrenildi.

Gözaltındaki gazeteci Duygu Erol ile birlikte Sulhaddin Değer, Abdullah Ay, Diyar Turgut ve Diyadin Fırat savcılık ifadesi ardından "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan Nasır İkincisoy, Lomen Özer, Utku Arıcan, Ceren Güler, Mine Metin ve Şevket Çavuşoğlu ise yurtdışı adli kontrolü ile serbest bırakıldı.



Sulh Ceza Hakimligi'ne çıkarılan aralarında gazeteci Erol'un da bulunduğu Değer, Ay, Turgut ve Fırat adli kontrol ile serbest bırakıldı. (Ankara/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 21:26

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