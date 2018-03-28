Amasra'da işten çıkarılan 148 işçi eylemde

Amasra'daki Hema Maden’de çalışırken işten çıkarılan 148 taşeron işçi, yasal hakları için eylem başlattı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Hattat Holding’e bağlı Hema Maden’de çalışırken iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçi, yasal hakları için mücadele veriyor.

İş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarının ödenmediğini söyleyen işçiler, önceki gün şirketin Tarlaağazı'nda bulunan binası önünde eyleme başladı. İşçileri ziyaret ederek destek veren CHP yöneticileri ve üyeleri, simit ve su ikramında bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı yaptığı açıklamada, özel şirket ile taşeron firma arasındaki problemler nedeniyle taşeron firmanın işi bıraktığını belirterek, “Şirket yetkililerinin gelip açıklama yapmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız sosyal güvencelerinden ziyade kendilerine şirket tarafından tekrar iş verilmesini istiyorlar” dedi. (BARTIN)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 11:41

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