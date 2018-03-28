Mony: Sınıfsallığın kanser ile ilişkisi üzerine durmalıyız

‘Çalışmak Sağlığa Zararlıdır’ kitabının yazarı, Annie Thébaud-Mony, İSİG Meclisi'nin etkinliğinde meslek hastalıkları ve sanayi risklerini anlattı.

‘Çalışmak Sağlığa Zararlıdır’ kitabının yazarı, sağlık sosyoloğu ve halk sağlığı aktivisti AnnieThébaud-Mony, Kocaeli İSİG Meclisi'nin etkinliğinde meslek hastalıkları ve sanayi risklerini anlattı.

Kocaeli İSİG Meclisi'nin düzenlediği etkinliğe Birleşik Metal Sendikası ev sahipliği yaptı. İzmit’te Birleşik Metal’in toplantı salonunda düzenlenen etkinliği çeşitli fabrikalardan işçiler, sendika temsilcileri, işyeri hekimleri, doktor, avukat ve üniversite öğrencileri de katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Birleşik Metal Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, örgütsüz yerlerde daha fazla iş cinayeti yaşandığını dile getirdi. Patronun kar hırsına da değinen Serdaroğlu, “Örgütsüz ve taşeron çalışma daha fazla iş cinayeti yaşanmasına sebep oluyor. İşsiz kalma riskiyle çalışan işçinin iş cinayetiyle karşılaşma oranı elbette yüksek. İşverenin kar hırsı, fazla çalışma, denetimsiz çalışma ortamı bu kazaları, hastalıkları artırıyor” dedi.

HAMZAOĞLU VE SOMA İŞÇİLERİNE SELAM…

Açılış konuşmasının ardından AnnieThébaud-Mony’nin sunumuna geçildi. Sunumu dinleyicilere Fransızcadan çeviren ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Aslı Odman oldu. Mony, sözlerine 48 gündür tutuklu olan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Soma işçilerine selam göndererek başladı. Hamzaoğlu ile çalışmayı hep istediğini belirten Mony, Soma'nın afet değil, insan eliyle yaşanmış bir cinayet olduğunu belirtti. Sunumuna Fransa'da işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki mevzuatın 160 yıllık serüveninden söz ederek başlayan Mony, çalışma kaynaklı kanser veya çalışma ile yayılan kanser salgını arasında nasıl ilişkiler kurulduğuna değindi.

‘KANSER YALNIZ SİGARA İÇMEKLE OLMUYOR’

2017'de yaptıkları bir çalışmada, çalışırken kötü huylu urların etkisiyle ölümlerin oranı yüzde 30 oranında görüldüğünü belirten Mony, “Dünyada çalışma kaynaklı kanserli ölüm oranı 500 bin, ulaşılabilen sayı bu. 112 bini asbeste mesleki maruziyet kaynaklı. Kanser yalnızca sigara içmekle olmuyor, çalışma ortamı ve koşuluyla da çok alakalı bir durum” dedi. Kanserin ana nedeninin kimi söylemlerle görünmez kılındığını ifade eden Mony, “Kanser ve çalışma arasındaki önemli bir ilişki var. Kanserin ana nedenlerinden biri görünmez kılınıyor. Görünmez kılınan sınıfsallığın kanser ile ilişkisi üzerine durmamız gerekiyor” dedi.

Sunumunun ardından soruları cevaplayan Mony, 3 saat süren etkinliğin sonunda Ayrıntı Yayınları’nda ikinci baskısını da yapan ‘Çalışmak Sağlığa Zararlıdır’ kitabını imzaladı. (Kocaeli/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mart 2018 00:42

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