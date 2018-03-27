İstanbul Newroz’unda gözaltına alınanlardan 28’i tutuklandı

Bakırköy'deki Newroz kutlamasında gözaltına alınan ve bugün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 43 kişiden 28’i tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de 21 Mart’ta büyük bir coşkuyla kutlanan Newroz'da, sarı kırmızı yeşil flama taşıdıkları ve Newroz’da atılan sloganlara eşlik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 73 kişiden 43’ü tutuklama talebiyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 5, 7, 8, 9 ve 10’uncu Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi.

İfade sırasında onlarca Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukat hazır bulundu. 43 kişinin ifadeleri beş ayrı sulh ceza hakimliği tarafından alındı.

İfadeleri alınan Ercan İlhan, Helin Kaplan, Mizgin Tekin, Sabri Akdemir, Cengiz Tosun, Emrah Algemi, Ferhat Karaağaç, İbrahim Halil Kekeç, Onur Çiftçi, Selma Yönay, Selma Algemi, Mehdi Dağ, Özgür Ünal, Yakup Köroğlu, Volkan Atmaca, Beyhan Aktaş, Nesih Tuğa, Saida Hıznavi, Hüsna Güldem, Mizgin Başak, Rıfat Dayan, Gülistan Yılmaz, Nuray Ceylan, Turgay Çeçen, Ali Aksoy, Ercan Çelikel, Abidin Metin ve Çağdaş Meşe “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.

15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Tutuklama gerekçesi olarak, “şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK/YPG’nin propagandasını yapar mahiyette flama, yazı taşıdıkları, terör örgütü PKK/KCK/YPG’nin 2018 Nevruz’undaki kutlamalarını Afrin ile bütünleşme Nevruz’u olarak gördüğü, bu itibarla terör örgütü propagandası yapıldığına ilişkin kuvvetli deliller olduğu” ileri sürüldü.

Newroz alanında fotoğraf çekilmesi de suç unsuru sayıldı. (İstanbul/MA)

Engellemelere rağmen Newroz alanı doldu

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 23:07

www.evrensel.net