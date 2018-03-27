Altaş işçileri toplu olarak Genel-İş’e geçti

İZENERJİ’ye geçecek olan taşeron Altaş işçileri, baskılarla üye yapıldığı Belediye-İş’ten istifa ederek Genel-İş’e üye oldu.

Hükümetin düzenlemesinin ardından İZENERJİ bünyesine geçecek olan taşeron Altaş işçileri toplu olarak Belediye-İş’ten istifa ederek İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş’e üye oldu. Ana arterlerin temizlik, süpürge ve bakım işlerini yapan Altaş Şirketi bünyesinde 540 işçi bulunuyor.

İşyerlerinde işçilerle bir araya gelen Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız “Ismarlamacı bir sendika değiliz, Altaş işçisi istediği için buraya geldik. Şimdiye kadar yukarıdan uygulanan baskılarla Belediye-İş Sendikasına geçirildiniz. Şimdi özgür iradenizle karar veriyorsunuz. İşverenler karşılarında mücadeleci sendika değil de kendisinden yana bir sendika ister ama biz bunu hep birlikte ters düz edeceğiz” dedi.

Kadro düzenlemesinin içeriğine de değinen Yıldız şunları söyledi: “İktidar her zaman oy oranı düştüğünde işçilerin emekçilerin duyguları ile oynamıştır. Biz kadronun, koşulsuz şartsız bütün taşeron işçilere verilmesini istedik ama ülkeyi olağan üstü halle yöneten iktidar bir gece yarısı siyasi partilere ve emek örgütlerine sormadan KHK ile yürürlüğe koydu. Belediyelerde çalışan taşeron işçiler belediye şirketlerine geçirildi. Taşeron işçiler, geçişlerde belediye şirketinin toplu iş sözleşmesinin parayla ilgili maddelerinden muaf tutuldu. Sadece idari maddelerden faydalanacak. Bundan sonra geleceğiniz bir çavuşun iki dudağı arasında olmayacak, kurallı düzenli çalışacaksınız. Bize vermedikleri ikramiye ve promosyon gibi hakları da sokakta mücadele ederek kazanacağız” (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 21:59

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