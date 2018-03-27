'3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' Eskişehir'e ulaştı

Çocuk istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale’den Ankara’ya yürüyen 3 kadın Eskişehir'e ulaştı.

Çocuk istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale’den Ankara’ya yürüyün kadınlar Eskişehir’e ulaştı. Acıbadem Hastanesi önünde açıklama yapan Hülya Kurt, “Bağırmadı diyerek tecavüzcüleri aklayanlara karşı bir çığlıktır bizim hareketimiz” dedi.

‘3 Anne, 3 Kadın, 3 İnsan’ sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale'den yürüyerek Ankara'ya gitmek için yola koyulan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz 24 günlük yürüyüşlün ardından 431 kilometre yol kat ederek Eskişehir’e geldi. 3 kadın, aralarında CHP İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Doğramacı, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve birçok kadının bulunduğu kalabalık tarafından karşılandı.

Buluşmanın ardından Acıbadem Hastanesi önünde kadınlar adına açıklama yapan Hülya Kurt, “Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz cinayet ve katliamlara dikkat çekmek ve çıkacak yasalarda isteklerimizin dikkate alınması için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki biz sadece üç kadın değiliz. Topladığımız imzalarla geçtiğimiz 431 km yol boyunca bize gönlünü, evini, sofrasını açan insanlarla ve çeşitli şekilde bizi destekleyen insanlarla duyarlı insanların, iyi insanların olduğunu biliyoruz. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk istismara uğruyor. Son beş yılda çocuk istismarı dava sayısı yüzde 50 arttı. Çocuk istismarında ülkemiz dünya sıralamasında 3. sırada. Sözde din adamları 9 yaşındaki bir çocuğun evlenebileceğine dair fetvalar veriyor. Bunlar biz anneleri, kadınları, duyarlı insanları derinden yaraladı. Biz bir çığlık atıyoruz arkadaşlar. Bağırmadı diyerek tecavüzcüleri aklayanlara karşı bir çığlıktır bizim hareketimiz. Bir kereden bir şey olmaz diyenlere karşı bir çığlık atıyoruz. Biz ahlaklı ve temiz bir toplumda yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

'TEMİZ ENERJİ İSTİYORUZ'

Eskişehir’e yapılması planlanan termik santral hakkında da konuşan Kurt, “Temiz enerji istiyoruz. Türkiye’nin havası temiz 6 ilinden biri olan Eskişehir’in tüm doğal dengesini bozacak termik santrale karşı çığlık atıyoruz. Tarımı, hayvancılığı bitirecek, insan sağlığına zarar verecek hiçbir yatırımı mantıklı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı. (Eskişehir/EVRENSEL)

3 kadın, çocuk ve kadın hakları için yürüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 20:03

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