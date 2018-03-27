Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dönük operasyon Meclis gündeminde

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, Erdoğan'ın talimatıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eğitim haklarının ellerinden alınmasını TBMM'ye taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakaret ve tehditlerle hedef göstermesi sonucu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dönük başlatılan polis operasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle konuyla ilgili Meclis'e soru önergesi sundu.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'e yöneik askeri operasyona katılan askerler için lokum dağıtan öğrencilere, başka bir grup öğrenci "İşgalin ve katliamın lokumu olmaz" yazılı pankart açarak tepki göstermişti. Bunun üzerine öğrenciler arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Olayın ertesinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yaptığı bir konuşmada "O komünist, o vatan haini, terörist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz." demişti. Erdoğan, daha sonra gerçekleştirdiği başka bir konuşmasında ise "Bu üniversitenin içinde, bu tür teröristler bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız" demişti. Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından 25 Mart Pazar günü, üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt ve evlere baskın düzenlenerek bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.

Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçi’de eğitim hakkına operasyon

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, yaşananlar hakkında TBMM'ye bir soru önergesi verdi. Toğrul, demokratik tepkilerini ortaya koyan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik peyderpey devam eden bir gözaltı furyası olduğunu belirtti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dönük gerçekleştirilen baskın sırasında kampüsten fotoğraf paylaşan “Komando” (@komando_er_) adlı Twitter kullanıcısının üniversiteye ve üniversite öğrencilerine yönelik küfür ve hakaret dolu ifadeler kullandığını belirten Toğrul, bu hesabın olaya dair paylaşımında Erdoğan'ın da selamlandığını vurguladı. Toğrul, yine başka bir Twitter paylaşımında ise "Reis emrin başımız üstüne. Bir gece ansızın geldik aldık gidiyoruz" gibi ifadeler kullanıldığını belirtti.

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TOĞRUL: 'TERÖRİST' DEMEK SUÇ DEĞİL Mİ?

Mahmut Toğrul, Meclis'e verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

19 Mart 2018 Pazartesi’den günümüze kadar Boğaziçi Üniversitesinde kaç öğrenci gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan öğrencilerin gözaltına alınma gerekçeleri nedir? Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik sabah baskını sırasında kampüsten fotoğraf paylaşan “Komando” (@komando_er_) Twitter hesabı kime aittir? Öğrencileri hedef gösteren söz konusu hesabın sahibiyle ilgili başlatılan bir soruşturma var mıdır? Herhangi bir soruşturma başlatılmamış ise nedeni nedir? 'Terörist' kavramı yargılama sürecinden sonra bağımsız hakimler ve mahkemeler tarafından verilir. AKP genel başkanının herkesten önce öğrenciler için 'Terörist' diyerek kararı vermesi, Türk Ceza Kanunu’na göre yargıyı etkileme suçu değil midir? Kimin suçlu veya ‘terörist’ olduğuna bağımsız mahkemeler mi yoksa Erdoğan mı karar vermektedir? Hükümetinizin güvenlik politikalarını eleştirmek neden terör örgütü propagandası olarak değerlendirilmektedir? Hükümetinize yönelik doğrudan ve dolaylı yoldan yapılan her eleştiri neden terör ile bağdaştırılmaktadır? Anayasa'da koruma altına alınan 'eğitim hakkı', tek bir kişinin talimatı ile ortadan kaldırılabilecek bir hak mıdır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. Maddesi, vatandaşlarının ifade özgürlüğü hakkını koruma altına almaktadır. Düşünce ve ifade özgürlüğü ne zamandan beri teröristlikle eş değer tutulmaya başlanmıştır?

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 12:22

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