Ferhat Tunç'a 'örgüt propagandası' iddiasından ceza talebi

Ferhat Tunç’a 2 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarından ötürü 'zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak' iddiasından ceza verilmesi talep edildi.

Sanatçı Ferhat Tunç’un “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Tunç'un 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 2015 ve 2016 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Tunç ve avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Tunç'un “Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını istedi. Tunç’un avukatı Ercan Kanar mahkemeden, esas hakkındaki savunma için süre talep etti. Daha sonra söz alan Tunç, “Suçlamalar iki yıl önceki paylaşımlarımdan oluşuyor. İyi niyetle hazırlanmış bir iddianame değil. Hukukta karşılığı ceza olmamalıydı. Gerçek bir hukuk devletinde bunlar bir ifade beyanıdır. Mevcut iktidarın hoşuna gitmeyebilir” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti esas hakkındaki savunmaların hazırlanabilmesi için duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Ferhat Tunç’a şimdi de ‘örgüt propagandası’ davası!

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 12:07

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