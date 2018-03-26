Ferhat Encu ve 30 Roboskîliye açılan dava görüldü

Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’un darbedilmesine dair aralarında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun da bulunduğu 31 kişiye açılan dava görüldü.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde, 34 yurttaşın TSK’ye ait F-16 uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitirmesi ardından 31 Aralık 2011’de köyde kurulan taziye yerine giden dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’un darbedilerek yaralanmasıyla ilgili aralarında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun da bulunduğu 31 kişi hakkında açılan dava görüldü.

“Güvenlik” nedeniyle Şırnak’tan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilen davada 31 kişi “insan öldürmeye teşebbüs” ve “basit yaralama” suçlarından ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor. Kocaeli

Encu ile bazı sanıkların SEGBİS ile katıldığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Encu, “Bu dava adalet arayanlardan öç alma ve sindirme davasıdır. Bu davanın sanıkları Roboskîli ailelerdir. Bu dava her ne kadar adli bir dava gibi görünse de siyasi bir davadır. Bu davanın neden 2016 yılında açıldığı sorgulanmalıdır” dedi.

Roboskî katliamında aralarında kardeşi Serhat Encu’nun da bulunduğu 34 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Encu, “Kardeşimin bulunduğu gruba savaş uçakları tarafından 4 bomba atıldı. Bu 4 bombanın ateşi bütün köyü aydınlattı. Askerler yolu keserek, olay yerine hiç bir kurtarma birliği ve ambulansın gitmesine izin vermedi. Aralarında kardeşimin de bulunduğu 8 yaralı ambulans gönderilmediği için yaralı olarak bindirildikleri katırlar üstünde öldüler. Yaşadığımız büyük acı bizim için kutsal olan taziye çadırına sığmadı. Katliamdan sonraki 3 gün boyunca yanımızda hiç devlet yetkilisini görmedik. Kimse yanımıza gelmedi. Kaymakama gelmemesi söylenmesine rağmen geldi. Bundan bizim de haberimiz yoktu. Aileler, çocuklarının parçalanmış cenazelerini kendi elleriyle toplayıp traktör ve atlara bindirirken devlet yetkilileri neredeydi. Onları ‘terörist’ olarak gösterdiler. Buna katliamda ölen 34 cana gerçeğin yanında durma ve onların adalet mücadelesine sahip çıkma sözü verdim” dedi.

Duruşma savcısı ise dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 23:03

www.evrensel.net