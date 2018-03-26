Meral Danış Beştaş: AKP'de gemi su alıyor

AKP'li Mehmet Metiner’in 'Garip gurebayı unuttuk' sözlerini değerlendiren HDP'li Meral Danış Beştaş, 'Geminin su almaya başladığını biliyoruz' dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in “Garip gurebayı unuttuk” şeklindeki sözlerine ilişkin, “Cahiliye döneminden sonraki ilk doğru sözü. Kesinlikle bu doğru bir tespit ve geminin su almaya başladığını biliyoruz. Henüz geminin su aldığını ifade etmeye kimse cesaret edemiyor. Metiner bu ilk cesur insanlardan biri oldu” dedi.

Beştaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beştaş Metiner’in açıklaması için, “Vallahi Metiner doğru bir şey söylemiş öncelikle. Bu sözü söyleyeceğim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ama öyle cahiliye döneminden sonraki ilk doğru sözü. Kesinlikle bu doğru bir tespit ve geminin su almaya başladığını biliyoruz. Henüz geminin su aldığını ifade etmeye kimse cesaret edemiyor. Metiner bu ilk cesur insanlardan biri oldu. Kendisini tebrik ediyoruz ve gerçekten diğerlerini de cesur olmaya davet ediyoruz. Cesaret iyidir, bulaşıcıdır” yanıtını verdi. (ANKA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 19:02

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