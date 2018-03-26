Hürriyet'ten ilk ayrılanlar Melis Alphan ve Cansu Çamlıbel oldu

Gazeteci Melis Alphan ve Cansu Çamlıbel Hürriyet gazetesinden ayrıldıklarını açıkladı. 150 Doğan Medya çalışanının işten çıkarılacağı öne sürüldü.

Doğan Medya'nın satışı sonrası, gazete çalışanlarının akıbeti gündeme gelmişti. İlk ayrılık haberi Hürriyet'ten geldi. Melis Alphan ve Cansu Çamlıbel gazetedeki görevlerinden ayrıldı.

Alphan, sosyal medyadan duyurduğu istifasında “Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” dedi.

İKİNCİ İSTİFA CANSU ÇAMLIBEL

Melis Alpman’ın ardından Hürriyet yazarlarından Cansu Çamlıbel de istifa etti. Çamlıbel “Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle” mesajıyla istifa ettiğini açıkladı.

TENKİSAT İDDİASI

Öte yandan Doğan Medya’nın Demirören’e satışı öncesi çok sayıda kişinin işine son verileceği öne sürüldü. Medyaradar’ın haberine göre işten çıkarma listeleri bu hafta netleşecek.

İddialara göre, Doğan Tv Holding bünyesinde bulunan başta Kanal D olmak üzere, CNNTürk, D-Smart, BluTV, teve2 gibi bağlı yayın organlarından cuma gününe kadar 150’ye yakın isimle yolların ayrılacağı öne sürülüyor. (MEDYA SERVİSİ)

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Bir satışın anatomisi: Penguen havuza koşarak atladı

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 19:28

www.evrensel.net