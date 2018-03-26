Erdoğan’ın ‘terörist’ ve ‘vatan haini’ diyerek hedef göstermesinin ardından, Boğaziçi Üniversitesinde 2 öğrenci daha gözaltına alındı.

Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından Boğaziçi Üniversitesinde 2 öğrenci daha gözlatına alındı. Gözaltında olan öğrencilerin sayısı 17’ye yükseldi.

Öğrencilerin kampüs girişinden gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TSK ve ÖSO militanlarının Afrin'e girmesi üzerine lokum dağıtan gruba tepki gösteren öğrenciler gözaltına alınmıştı. Gözaltıları protesto eden öğrenciler de polis tarafından gözaltına alınmıştı. Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınacağını söylemiş, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” diyerek üniversitelileri hedef göstermişti.

Erdoğan’ın sözlerinin ardından da öğrenci yurtlarına ve evlerine polis baskını yapılmış, öğrenciler gözaltına alınmıştı. Bu olaylarda gözaltına alınan öğrencilerin sayısı 15’ti. Bugün 2 öğrencin daha gözaltına alınmasıyla birlikte bu sayı 17’ye yükseldi. (İstanbul/EVRENSEL)

Erdoğan'dan Boğaziçi Üni'ye: Meydanı terör estirenlere bırakmayacağız

Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçi’de eğitim hakkına operasyon

Gençlik örgütlerinden Boğaziçi tepkisi: Öğrenciler serbest bırakılsın

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltı sayısı 12’e yükseldi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mart 2018 17:01

www.evrensel.net