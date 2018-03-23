Erdoğan'dan Boğaziçi Üni'ye: Meydanı terör estirenlere bırakmayacağız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Beyoğlu Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Beyoğlu kongresinde konuştu. Erdoğan, ''Beyoğlu çıkışımızın başladığı yerdir'' diye başladı.

'BİZ BUNLARI GEZİ OLAYLARINDAN, 15 TEMMUZ’DAN, 17-25 ARALIK’TAN TANIRIZ'

''Türkiye'nin sınırötesinde ne işi var diyen her kişi aslında birliğimizden bütünlüğümüzden geleceğe güvenle bakmamızdan rahatsızlığını dışa vuruyor. Bunlar kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır'' diyen Erdoğan ''Biz bunları Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık olaylarından tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız'' dedi.

'KATLİAMIN LOKUMU OLMAZ'

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin harekatı için lokum dağıtan öğrencileri “Katliamın lokumu olmaz” diye protesto eden öğrenciler hakkında şöyle konuştu:

"Bu üniversitenin içinde bu tür teröristler olduktan sonra onlar bu markaya leke sürüyor. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz, bu terörist öğrencileri bulup çıkarıp gereğini yapacağız. Üniversitelerimizdeki hocaların da çok daha dikkatli olması gerekir. Bu öğrencilerle hocaların iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Lokum dağıtanlara farklı bir şekilde davrananlara haddini bildirmek birinci dereceden benim görevimdir. Marjinal örgütler tarafından bazı üniversitelerin asli görevinden uzaklaşıp eylem alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz.

Beyoğlu sokaklarında da zaman zaman arzı endam eden marjinaller edepleriyle durdukları sürece bu ülkenin renklerinden biri olabilirler. Ama işi şiddete, baskıya vardırırlarsa kulaklarından tutar ait oldukları yere fırlatırız." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 20:23

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