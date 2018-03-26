Çiftlik Bank vakasını Eskişehirlilere sorduk: Temel sebep kötü ekonomi
Çiftlik Bank vakasını, dolandırılma hikayesini, kısa yoldan para kazanma arzusunu ve tüm bunların sebeplerinin ne olabileceğini Eskişehirlilere sorduk
Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ı Eskişehirli yurttaşlara sorduk. İnsanların nasıl dolandırıldığını, para kazanmanın bu kadar kolay mı olduğunu ve daha birçok şeyi sorduk, ilginç cevaplar aldık. (Eskişehir/EVRENSEL)
Çiftlik Bank soruşturmasında 3 milyon liraya el konuldu
Yargıdan Çiftlik Bank mağduruna: Sizin hatanız
Bu da 'Sütbank' isyanı: Çiftlik Bank gibi dolandırdılar
www.evrensel.net