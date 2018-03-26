    • Çiftlik Bank vakasını Eskişehirlilere sorduk: Temel sebep kötü ekonomi

    Çiftlik Bank vakasını, dolandırılma hikayesini, kısa yoldan para kazanma arzusunu ve tüm bunların sebeplerinin ne olabileceğini Eskişehirlilere sorduk

    26 Mart 2018 12:57

    Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ı Eskişehirli yurttaşlara sorduk. İnsanların nasıl dolandırıldığını, para kazanmanın bu kadar kolay mı olduğunu ve daha birçok şeyi sorduk, ilginç cevaplar aldık. (Eskişehir/EVRENSEL)

    Çiftlik Bank soruşturmasında 3 milyon liraya el konuldu

    Yargıdan Çiftlik Bank mağduruna: Sizin hatanız

    Bu da 'Sütbank' isyanı: Çiftlik Bank gibi dolandırdılar

    NURAY SANCAR YAZDI: ÇİFTLİKKÖY'DE BİR ASLIN SURETİ

    www.evrensel.net