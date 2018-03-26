Çiftlik Bank vakasını Eskişehirlilere sorduk: Temel sebep kötü ekonomi

Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank'ı Eskişehirli yurttaşlara sorduk. İnsanların nasıl dolandırıldığını, para kazanmanın bu kadar kolay mı olduğunu ve daha birçok şeyi sorduk, ilginç cevaplar aldık. (Eskişehir/EVRENSEL)

Çiftlik Bank soruşturmasında 3 milyon liraya el konuldu

Yargıdan Çiftlik Bank mağduruna: Sizin hatanız

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