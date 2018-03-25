AKP'den MHP ile yerelde de ittifak sinyali

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir’de yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapacaklarını açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ittifak sürecini MHP ile birlikte yönettiklerini belirterek, "Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışmayı İzmir’de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

AKP Balçova 6'ncı İlçe Kongresinde konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP ile AKP arasındaki ittifak uzlaşmasına değinerek yerelde de benzer bir ittifak yapmayı planladıklarını açıkladı. Dağ, "İttifak konusu, 15 Temmuz’dan bu yana devam eden bir süreç. Bu bir süreç ittifakı. 15 Temmuz’da birileri bu ülkeye operasyon yapmaya çalıştığında, orada net duruşta bulunan her tabandan kesim vardı. CHP tabanından insanlar da mutlaka vardı, ama bir süre sonra Yenikapı ruhunu terk eden ne yazık ki CHP'nin üst yönetimi oldu. Ama o günden bugüne hem 15 Temmuz’da, hem 16 Nisan halk oylamasında, hem de sonraki süreçlerde, şimdide uyum yasalarında birlikte devam ettiğimiz, birlikte ittifak içerisinde olduğumuz MHP ile birlikte süreci yönetiyoruz. Yerel seçimlerde benzer noktada bir çalışma İzmir’de yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

İttifak çalışması yaparken, bunu provokasyonla bozmaya çalışanlara karşı uyanık olunması çağrısında bulunan Dağ, "Provokasyon yapmaya çalışanları uyarmak vazifemiz. Hiç kimse böyle bir ittifakta bir olumsuzluk olması için provokasyon girişimi içerisinde olmasın. Eğer olurlarsa karşısında Ak Parti il teşkilatını ve Genel Başkan Yardımcısını bulurlar" dedi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 15:27

www.evrensel.net