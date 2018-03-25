Erdoğan: Afrin'le dirilişi başlatıyoruz, seçimlere hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik askeri harekatın 2019 seçimleriyle bağını itiraf edercesine konuştu. 'Sandıkları patlatacağız' dedi.

Giresun'daki AKP 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik askeri operasyonun 2019 seçimleriyle bağlantılı olduğunu itiraf etti.

"Şimdi Afrin Harekatı ile yeni bir diriliş hareketini başlatıyoruz. Evelallah bu diriliş hamlesiyle 2019 yılındaki yerel seçimlere ve parlamento seçimlerine hazır mıyız" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yüklendi: "Biz, hiçbir zaman rakiplerine göre hedeflerini belirleyen bir parti olmadık. Hele hele ana muhalefetin başındaki zat gibi 'yüzde 40 almazsam' istifa ederim demedik."

"Allah'ın izniyle 2019 yılında AK Parti-MHP birlikteliği ile oluşan Cumhur İttifakı'nı en yüksek oylarla tanıştıracağız. İnşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin birliğini en üst noktaya taşıyacağız" diyen Erdoğan, "2019 seçimlerinde kazanacağımız başarılarla milletimizin, ülkemizin gidişatını değiştireceğiz" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 14:29

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