'Hasret' 26 Mart'ta Ankara'da

Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren Sanatçı Hasret Gültekin için yapılan türkü müzikali, dünya prömiyerinin ardından Ankara'da gösterilecek.

Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 aydından biri olan Hasret Gültekin için yaklaşık üç yıldır sürdürülen türkü müzikali, 26 Mart'ta Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde gösterilecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya prömiyerini yapan müzikali Şirin Aktemur yazıp yönetti.

Türkü müzikalinin, müzik tasarımını Mert Kılıç, ışık tasarımını Alper İşmen, genel koordinatörlüğü ise Özgür Özkan üstleniyor.

Ekip-iz tiyatronun hazırladığı müzikal, 26 Mart Pazartesi günü saat 19:30’da Yılmaz Güney Sahnesi'nde gösterilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 12:03

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