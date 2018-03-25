Tolkien'ın yayınlanmamış çizimleri sergilenmeye hazırlanıyor

Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı J. R. R. Tolkien'ın daha önce yayınlanmamış sanat çalışmaları ilk kez bu yaz sergilenecek.

Yüzüklerin Efendisi serisinin yaratıcısı J. R. R Tolkien’ın daha önce yayınlanmamış sanat çalışmaları bu yaz sergilenecek.

Tolkien’in resimleri, fantastik edebiyatın usta isminin görsel yeteneklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Resimler, Oxford Üniversitesine bağlı Bodleian Kütüphanesinin bu yaz açılacak sergisi kapsamında sanatseverlere ulaşacak.

Bodleian Kütüphanesi, Tolkien Society’nin düzenlediği 25 Mart Tolkien Okuma Günü vesilesiyle resimleri İngiliz gazetesi The Gurdian’la paylaştı.

Bodleian’ın arşivcisi Catherine McIlwaine, “Tam olarak onun fantastik çalışmalarıyla ilgili olan resimler değil ancak ikisinin üzerinde Elfçe yazılar var. Bu da bu resimleri direkt olarak Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit’in geçtiği Orta Dünya yazınına bağlıyor” dedi.

Tolkien'ın 1960'lı yıllarda yaptığı bu bambu çizimi, yazarın yarattığı Elf dillerinden Quenyaca "Rüzgardaki ot" anlamına gelen Linquë súrissë olarak adlandırılmış. Fotoğraf: The Tolkien Trust

Resimleri “Merak uyandırıcı” olarak tanımlayan McIlwaine, “Kitap kapağı tasarımına benziyor. Yeni bir çalışmanın parçaları mı yoksa Orta Dünya’ya mı ait, bilmiyorum. Bunlara benzeyen herhangi bir çalışması ya da bunların ne olabileceğine dair bir işaret yok” şeklinde konuştu.

Tolkien'ın Elfçe yazılar içeren bu tasarımı, 1957'de Oxford'da çizdiği biliniyor. Fotoğraf: The Tolkien Trust

Bodleian Kütüphanesi, dünyanın en geniş Tolkien koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Sergide Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit’in el yazmalarını içeren eserler de yer alacak. Oxford’da ders veren Tolkien, emekliliğine yakın iki el yazmasını bin 500 sterlin karşılığında ABD’nin Milwaukee kentindeki Marquette Üniversitesine satmıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 10:51

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