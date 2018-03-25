El Sistema’nın kurucusu Abreu hayata gözlerini yumdu

Venezuelalı çocukların hayatını ücretsiz müzik eğitimiyle değiştiren El Sistema projesinin kurucusu Jose Antonio Abreu, hayatını kaybetti.

Venezuela’da 3 milyondan fazla çocuğa ücretsiz müzik eğitimi sağlayan El Sistema programının kurucusu Jose Antonio Abreu, 78 yaşında hayata veda etti. ‘Maestro’ olarak anılan Abreu müzisyenliğinin yanı sıra eski bir bakan ve ekonomistti.

Müzik eğitimini her kademede demokratikleştirmeyi amaçlayan Abreu, ‘Sistem’ anlamına gelen El Sistema’yı 40 yıl önce bir garajda 9 müzisyenle birlikte kurmuştu. El Sistema, bu mütevazı başlangıcın ardından 300 koroya ulaşan bir yapı haline geldi ve UNESCO ile İsveç Kraliyet Akademisi’nden ödüller aldı.

ABREU'NUN SÖZLERİYLE EL SİSTEMA

TeleSur'un haberine göre “Müzik bir çocuğu özel hale getirir, onun entelektüel potansiyellerini açar ve kıymetlendirir. Ruha değerler eker ve ona güzel, soylu olanı takdir etmesini öğretir” diyen Abreu, sistemini “Bir insanın gelişiminde müziğe başvurmak istediği için sosyal, tüm ülkeyi katılıma davet ettiği için de ulusal bir proje” olarak tanımlıyordu.

Abreu’nun ölümünün ardından meşhur Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel, Twitter’dan Abreu ile fotoğrafını paylaşarak “El Sistema’nın babasına ve akıl hocama büyük bir sevgi ve sonsuz şükranlarımla” dedi. Dudamel, şu anda Los Angeles Filarmoni Orkestrası’nı yönetiyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise “Maestro Abreu’nun fiziksel olarak aramızdan ayrılması sebebiyle derin hisler içerisindeyiz” ifadesini kullandı.

'YÜZ BİNLERCE HAYATA UMUT TAŞIDI'

Berlin Filarmoni Orkestrası Şefi Sir Simon Rattle, 2010 Nobel Barış Ödülü için Abreu’yu önerdiğinde “Abreu ve El Sistema, müzik aracılığıyla, şiddet ve uyuşturucunun pençesinde yok olması muhtemel yüz binlerce hayata umut taşıdı” demişti.

7 Mayıs 1939’da doğan Abreu, milletvekili ve ekonomist olarak 1950’lerin sonu ve 1960’ların başında Venezuela siyasetinde yer aldı. Sağlık problemleri sonrası ise hayatını tamamen müziğe adadı.

Abreu, Ocak ayında ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde hastaneye yatırılmıştı. Abreu, yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarının ardından cumartesi günü, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 08:38

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