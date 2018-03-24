Cizre'deki yasak sürecine dair sadece bir güvenlik görevlisi sanık

Şırnak Cizre'de 79 gün süren sokağa çıkma yasağı esnasında 288 kişinin yaşamını yitirmesine dair açılan davalarda sanık olan sadece bir kişi var.

Hayri DEMİR

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2015 yılında ilan edilen ve ilçenin dört mahallesinin yıkımıyla sona eren “sokağa çıkma yasağı” sürecinde 288 kişi yaşamını yitirmişti. HDP Urfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın ilçede yaşananlara dair verdiği soru önergesine Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, bunca insanın yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan davalarda sadece bir “güvenlik görevlisi”nin sanık olduğu ortaya çıktı.

Dilek Öcalan verdiği önergede “Cizre’de yasak sürecince kovuşturmaya uğramış güvenlik görevlisi var mıdır? Varsa hangi suçlardan kovuşturma yapılmıştır?” sorusunu yöneltti. Adalet Bakanı Abdullhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle sunulan soru önergesine geçtiğimiz günlerde verilen yanıtta, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmaya yer verildi. Bakanlığın, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı yazışma sonrasında savcılıktan gelen yanıt da yine soru önergesine eklendi. Savcılık, söz konusu soruya “Cizre ilçesinde yasak sürecince hakkında soruşturma açılan 1 güvenlik görevlisi bulunduğunu, güvenlik görevlisi hakkında Cizre 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı ve kamu davasının devam ettiği” yanıtını verdi. Söz konusu davanın hangi olaya ilişkin açıldığı, dava açılan kişinin polis ya da asker mi olduğuna dair ise herhangi bir bilgi verilmedi.

KAMU DAVASI HANGİ HALLERDE AÇILIR?

Savcılığın devam ettiğini belirttiği kamu davası ise sadece belirli konularda açılıyor. Devlete ya da toplumun tamamına karşı bir suç işlenmiş olması kamu davası için yeterli gerekçe oluşturuyor. Yine kamu malına zarar verme, yaralamalı kavga, ölüme sebebiyet verme, yaralamalı trafik kazasına sebep olma gibi durumlarda da kamu davası açılabiliyor.

CİZRE’DE NELER YAŞANDI?

Cizre’de, 2015’te ilan edilen ve 2016’nın ilk aylarına kadar süren 79 günlük yasak sürecinde 177 kişi bodrumlarında olmak üzere 288 insan yaşamını yitirdi. Bu kişilerden 1’i bebek olmak üzere 41’i çocuk, 22’si kadındı. Yaşamını yitiren 20’yi aşkın kişinin kimliği ise üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz belirlenemedi. Yasak sonrasında ilçedeki binalardan 2 bin 700 tanesinin ağır hasarlı veya yıkılmış olduğu tespit edilmişti. (AnkaraMA)

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