Mahmut Tanal, İstanbul BB. Başkanlığı için adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 'İstanbul'da oturuyorum ve İstanbul'un sorunlarını biliyorum' diyerek İBB Başkanlığı adaylığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı.

Bilecik'te yayın yapan 11haber.com internet sitesine konuşan Tanal, "İstanbul'da oturuyorum, İstanbul'u çok iyi biliyorum. İstanbul'un sorunlarını, dertlerini çok iyi bilen biriyim. O anlamda İstanbul halkının bana bu fırsatı verebileceğine inanıyorum" dedi.

Önseçime gidilmesi durumunda da kendisine fırsat verilebileceğini kaydeden Tanal, "Halkın istediği kriterleri karşılayan adaylardan biri de benim" ifadelerini kullandı. Seçilmesi durumunda şahsi işleri için makam arabası kullanmayacağını belirten Tanal, "Kapıların mandallarını kaldıracağım. Başkan, erişilebilir kişi olmalı. Başkan, halkın emrinde olmalı" diye konuştu.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1 Ocak 1961'de Şanlıurfa Hilvan Bahçecik köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Keziban'dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul Barosuna kayıtlı avukat, TBB Delegelik görevini ifa etti. Serbest avukat olarak çalıştı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, evli ve 2 çocuk babasıdır. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 10:27

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