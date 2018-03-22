‘CHP, İstanbul adaylığı için Abdüllatif Şener’le görüştü’

Hürriyet'ten Yalçın Bayer, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener ile İBB Başkanlığı adaylığı için görüştüğünü yazdı.

Yerel seçimler yaklaşırken, partilerin büyükşehir adaylarının kimler olacağı konusunda da tartışmalar sürüyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdüllatif Şener ile görüştüğünü yazdı. Yalçın Bayer’in “Kırım’ın tercihi Putin oldu” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

“CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun önceki gün eski AKP’li Abdüllatif Şener’le genel merkezindeki makamında bir görüşme yaptı. Bilgi sızdırılmamak istenen görüşmede Şener’in, Kılıçdaroğlu’na İstanbul yerel seçimiyle ilgili bir proje sunduğu ve bazı önerilerde bulunduğu öğrenildi. Sürpriz görüşmede Şener’in Sivaslı olması nedeniyle adaylığına Kılıçdaroğlu’nun sıcak baktığı öne sürülüyor.

Şener, bundan bir süre önce bir söyleşide “CHP’den teklifi gelse tavrınız ne olur?” sorusuna, “Olabilir, düşünürüm” yanıtını vermişti.

İstanbul’da 1 milyon Sivaslı bulunuyor. Bir başka Sivaslı İlhan Kesici’nin de CHP’den Cumhurbaşkanlığı adaylığının söz konusu olabileceği CHP kulislerinde sıkça konuşuluyor. Kesici’nin, Şener’in İBB’ye aday gösterilmesi ile ilgili bir soruya, “Bir Sivaslı olarak gösterilmesini isterim ve gurur duyarım” karşılığını vermişti.

Kılıçdaroğlu-Şener görüşmesi haberini ortaya atan gazetedogan.com’un bir başka haberinde ise Mesut Yılmaz döneminin bakanlarından ve VP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan’ın ‘Temiz Seçim Platformu’ üyeleriyle birlikte Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirtiliyor.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 09:55

www.evrensel.net