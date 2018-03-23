9 yaşındaki Defne, kemanda dünya şampiyonu

Çekya'daki The Josef Micha Uluslararası Keman Yarışması’nda Türkiye'yi temsil eden 9 yaşındaki Defne Güngör, dünya birincisi oldu.

Çekya'nın başkenti Prag’da 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen The Josef Micha Uluslararası Keman Yarışması’nda 8-10 yaş arası kategoride Türkiye’yi temsil eden Defne Güngör, dünya birincisi oldu. Yarışmada F. Drdla’nın “Carmen Fantasy” isimli eserini başarıyla yorumlayan Güngör, Prag’daki bir müzik okulunda düzenlenen yarışmanın 9-10 yaş kategorisinde de başarılı olarak, diğer kategorilerin birincileri ile birlikte 11 Mart’ta Çekya radyosunda canlı yayınlanan bir de konser verdi. Güngör’ün 4 yaşından bu yana piyano çaldığı, keman eğitimine ise okulunda 2.5 yıl önce Keman Öğretmeni Vseslava Kudinova ile başladığı öğrenildi.

USTA SINIFINA DAVET EDİLDİ

Müzik öğretmeni annesi Duygu Güngör ile resim öğretmeni babası Mustafa Güngör, çocuklarının, başarısıyla Avusturya’nın Viyana kentindeki Prof. Dora Schwarzbeg Academy’de masterclass (usta sınıfı) eğitimi için davet edildiğini söyledi. (Adana/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 22:15

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