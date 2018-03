Özelleştirilen hiçbir sektörde ürün fiyatları düşmedi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin yazılı açıklama ya

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan, 20 yıl önce Et ve Süt Kurumuna ait tesislerin özelleştirilmesinin ardından devletin, Et ve Süt Kurumunu ihya ederek, et ve süt üretimine ve fiyatlarına müdahale etmek zorunda kaldığını hatırlatarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yanlış olacağını söyledi. Et, süt ve şeker gibi temel gıda maddelerinin üretim ve fiyatlandırmasının “stratejik nitelik” taşıdığını ifade eden Aslan, özelleştirilmesi planlanan 14 şeker fabrikasının kâr eder durumda olduğunu söyledi. Aslan, bazı siyasetçilerin özel sektördeki şeker fabrikalarının daha düşük fiyata şeker ürettiğini iddia ettiğini ancak bunun doğru olmadığını ifade ederek, “Geriye dönüp baktığımızda, özelleştirilen hiçbir sektörde ürün fiyatlarının düşmediğini görürüz. Kaldı ki, eğer işçi ücretlerini, özel sektörde olduğu gibi asgari ücret düzeyine çekerseniz, kamu fabrikalarının da üretim maliyetleri düşer. Fakat böyle bir durum insani olmaz” dedi. Hükümet sözcülerinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra, burada çalışan işçilerin durumuna ilişkin vaatlerine de değinen Aslan, “Eğer özelleştirilen fabrikalarda çalışan işçilerin tamamı kamuya kabul edilecekse, bu durumda özelleştirme neden yapılıyor?” diye sordu. Aslan, özelleştirmeler konusunda bürokrasinin, siyasi iradeyi yanlış bilgiler ile yanılttığını düşündüğünü belirterek şeker fabrikalarının kamuda kalmasının ve yeni üretim teknolojilerinin devreye sokulmasının gerekli olduğunu dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

